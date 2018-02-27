Konya’nın yeni Onkoloji Merkezi Medova Hastanesi’nde hizmete girdi

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Fatma Mine Karaman, hastanenin en güzel odalarını, moral olabilmesi amacıyla onkoloji hastalarına ayırdıklarını söyledi. Ciddi bir onkoloji hizmeti verme niyetiyle yola çıktıklarını ifade eden Başhekim Karaman, “8 hastalık Kemoterapi kür ünitemiz var, 9 yataklı bir servisimiz var. Ayaktan ve yatarak tedavi olmak üzere günde ortalama 30 hastaya bakıyoruz. Şu anda maksimum rakamlara tam ulaşmadık ve ne yazık ki onkoloji hastalarının potansiyeli oldukça yüksek. Konya manzarası gören, güzel ve teraslı odalarda hastalarımıza moral verebilirsek ne mutlu bize diye düşünerek hastanemizin en güzel odalarını onkoloji hastalarına ayırdık. Şu anda 2 hekimimiz ile 5 hemşiremiz onkoloji bölümünde görev yapıyor. 25 yataklı yoğun bakımımız ve bütün görüntüleme sistemlerimiz hastalarımızın hizmetinde” şeklinde konuştu.

"Onkoloji hastalarına hizmetimiz çok önemli"

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Ata, onkoloji hastalarının kaliteli tedavi alacakları bir bölümün Konya’ya kazandırıldığını söyledi. Onkoloji hastalarının tedavisi için bu bölümün gerekli olduğuna değinen Ata, “Bugün Konyamız yeni bir onkoloji merkezine kavuştu. Onkoloji hastalarına hizmetimiz çok önemli. Bu konuda oldukça da ihtiyaç var. Güzel bir merkez açtık. Hastalarımız burada kaliteli bir tedavi alacak. Umarım hepimize, Konyamıza hayırlı olur” diye konuştu.