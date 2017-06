Konya, TOBB’un 73. Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirmesiyle ülkede heyecan uyandıran yerli otomobil konusunu yakından takip etmeye devam ediyor. Yatırımı Konya’da görmek isteyen KSO, KTO ve KTB Başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobil üretimi konusunda işaret ettiği TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek tamamen bağımsız, uluslararası bir kuruluşa hazırlatılan Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu’nu sundu.

“Bu yatırımın Konya’da olmasından gurur duyarım”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil üretimi konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapacakları bilgisini verdi. Türkiye’nin otomobil üretiminde tecrübeli bir ülke olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Zaten bugün otomotiv, ihracatımızda birinci sırada. Otomobil konusunda hemen hemen her şeyi üretiyoruz. Devletimizin iradesi de ortada. Biz bu işi yapacağız inşallah” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu’nu da inceleyerek, “Konya, Türkiye’nin gelişiminde en büyük rolü oynayan Anadolu şehirlerden birisi. En önemlisi de Konya özel sektörüyle, siyasetçisiyle bu işi yapmaya hazır. Aslında yatırım iklimi Konya’da var. Esas olan da bu iklim. En son aşamada böyle bir tesisin Konya’da yapılması söz konusu olacak olursa, zaten Konya’nın tüm dinamikleriyle kucaklayacağı apaçık ortada. Türkiye’mize de, Konya’mıza da bu yatırım yakışır. Konya’da bununla ilgili alt yapı var. Yatırımın Konya’da olmasından gurur duyarım” ifadelerini kullandı.

“Konya yerli otomobil yatırımına hazır”

KSO Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Türkiye’nin kendi otomobilini üretecek olmasının gurur verici olduğunu ve bu yatırımı Konya’da görmekte ısrarlı olduklarını belirtti. Konya’nın Türkiye’nin yeni sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini ve yerli otomobil yatırımına hazır olduğunu vurgulayan Kütükcü, “İnşallah Türkiye, yerli otomobili TOBB öncülüğünde üretecek. Odalar olarak biz de bu sürece her türlü desteği vereceğiz. Konya olarak ise yerli otomobil yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırız. Yapılan tüm çalışmalar Konya’nın yatırım için doğru adres olduğunu gösteriyor. Bu konuda uluslararası, bağımsız bir kuruluşa Konya Yerli Otomobil Üretilebilirlik Fizibilite Raporu hazırlattık. Bu raporda dünyadaki ve Türkiye’deki otomotiv sektörünün yanı sıra, Konya otomotiv sektörü ve sanayisiyle ilgili bilgiler de var. Son derece kapsamlı bu raporda, ülkemizde üretilecek otomobilin segmentinden pazarlama stratejisine değin geniş bir perspektif çizildi. Raporda ayrıca yatırım için Konyamızdaki yer önerilerimiz de bulunuyor. Bu projenin mutlaka artık Türkiye’nin yükünü taşıyamayan Marmara Havzası dışında bir Anadolu kentine, Konya’ya yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenmeye, her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

“Bu tarihi sorumluluğu paylaşmaya hazırız”

KTB Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ise, yerli otomobil çalışmalarında TOBB’un seçilmesinin Anadolu iş dünyası adına gurur verici olduğunun altını çizerek, “Konyamız bu konuyu en başından bu yana en ciddi çalışan şehirlerden birisi. Ülkemizin bu tarihi sorumluluğunu paylaşarak, yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırız. Kendi yerli otomobilimizi üretmemiz Türkiye için çok önemli ” dedi.

“Bu yatırımı Konya’da görmek istiyoruz”

KTB Başkanı Hüseyin Çevik de, Konya’nın tarım şehri, tahıl ambarı olarak bilinmesine rağmen, son yıllarda sanayisiyle de Türkiye’nin kalbi haline geldiğini belirterek, TOBB’un çalışmalarıyla hayata geçirilecek bu yatırımı Konya’da görmek istediklerini vurguladı.