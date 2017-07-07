Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:26

Konyaspor, 6 hazırlık maçı oynayacak

Atiker Konyaspor’un iki etap halinde yapacağı hazırlık kampının detayları belli oldu.

Konyaspor, 6 hazırlık maçı oynayacak

07 Temmuz 2017 13:26

Yeşil-beyazlılar, kampta 6 hazırlık maçı oynayacak.


Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonu için 3 Temmuz’da toplanan Konyaspor, Konya’daki hazırlıklarını tamamlayarak, bugün Erzurum’a hareket edecek. Takım sezon öncesi hazırlık kampının ilk etabını 7-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlılar, Erzurum’da iki hazırlık karşılaşması oynayacak. Takım 11 Temmuz’da Altınordu, 13 Temmuz’da ise Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’la karşılaşacak.


İlk etap hazırlık kampının ardından futbolculara verilecek kısa iznin ardından 17-28 Temmuz tarihlerinde ise ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Konyaspor’un Avusturya’da Waidring kasabasında gerçekleştireceği ikinci hazırlık dönemi on iki gün sürecek. Takım, 19 Temmuz’da Bundesliga takımlarından Freiburg FC, 22 Temmuz’da Özbekistan Milli Takımı, 25 Temmuz’da yine Bundesliga’nın güçlü ekibi RB Leipzig ve 27 Temmuz’da ise Suudi Arabistan’ın El Ehli takımı ile hazırlık maçları oynayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!