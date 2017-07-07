Konyaspor, 6 hazırlık maçı oynayacak

Yeşil-beyazlılar, kampta 6 hazırlık maçı oynayacak.

Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonu için 3 Temmuz’da toplanan Konyaspor, Konya’daki hazırlıklarını tamamlayarak, bugün Erzurum’a hareket edecek. Takım sezon öncesi hazırlık kampının ilk etabını 7-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlılar, Erzurum’da iki hazırlık karşılaşması oynayacak. Takım 11 Temmuz’da Altınordu, 13 Temmuz’da ise Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’la karşılaşacak.

İlk etap hazırlık kampının ardından futbolculara verilecek kısa iznin ardından 17-28 Temmuz tarihlerinde ise ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Konyaspor’un Avusturya’da Waidring kasabasında gerçekleştireceği ikinci hazırlık dönemi on iki gün sürecek. Takım, 19 Temmuz’da Bundesliga takımlarından Freiburg FC, 22 Temmuz’da Özbekistan Milli Takımı, 25 Temmuz’da yine Bundesliga’nın güçlü ekibi RB Leipzig ve 27 Temmuz’da ise Suudi Arabistan’ın El Ehli takımı ile hazırlık maçları oynayacak.