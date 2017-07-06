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06 Temmuz 2017 00:12

Konyaspor 95 yaşında

Konyaspor, kuruluşunun 95’inci yılını taraftarlarıyla birlikte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Konyaspor 95 yaşında

06 Temmuz 2017 00:12


Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda başlayan kutlamalar pop müzik şarkıcısı Burcu Güneş’in sahneye çıkmasıyla başladı. Burcu Güneş ’Konyaspor geliyor bak’ şarkısını taraftarlarla birlikte seslendirdi. Daha sonra bütün futbolcular kutlama platformuna çıkarak Burcu Güneş’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 95’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen konserin ardından Konyaspor Başkanı Ahmet Şan selamlama konuşması yaparak, taraftarla birlikte Konyaspor tarihini yeniden yazdıklarını, her şeyden önemlisi taraftara güvendiklerini ve bu takım ruhuyla Türkiye Kupası’nı yeniden alacaklarını söyledi.


Konuşmaların ardından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık tarafından günün anısına Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’a tüfek hediye edildi. Program Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları tarafından kazanılan Türkiye Kupası’nın kaldırmasıyla sona erdi.


Programa, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, futbolcular, kulüp çalışanları, çok sayıda taraftar ve vatandaş katıldı.




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