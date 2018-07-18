Konyaspor Kurumsal İletişimden Sorumlu Asbaşkanı Recep Çınar, geçen sezon yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için uğraş verildiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar herkeste inanılmaz bir enerji var. Başta Hilmi Kulluk Başkanımız olmak üzere hem yönetici arkadaşlarımızda, hem de çalışan arkadaşlarımızda müthiş bir heyecan var. Gerek yönetim, gerekse teknik ekip herkes dört koldan canla başla çalışıyor. Kulüpte görev yapan yöneticiler olsun, çalışanlar olsun tüm arkadaşlarımız işin bir tarafından tuttuk ve olaya sahiplendik. Bütün bu çalışmaların karşılığını sezon sonunda almak istiyoruz” diye konuştu.

“Transferler yüz ağartacak”

Transfer çalışmalarına değinen Çınar, “Hilmi Kulluk başkanlığında Selçuk Aksoy, Abbas Kılınç, Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp’tan oluşan transfer komitesi, yeni sezona yüz ağartacak bir kadro ile başlamanın çabasını veriyor. Eksik mevkiler mutlaka takviye edilecek. Bazı isimler üç aşağı beş yukarı piyasada dolaşan isimler. Bazılarını da transfer komitesi ve teknik ekip biliyor. Bu oyuncuların tümü tecrübelerini güvendiğimiz, bu ligde her takımın özel önlemler alacağı ve Atiker Konyaspor formasını en iyi şekilde temsil edecek ve takımımızı başarıya taşıyacak oyuncular” dedi.

“Olmazsa olmazımız taraftarımızdır”

Konyaspor’un büyüt taraftarlarına yeni sezonda çok daha fazla ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Recep Çınar, “Şu bir gerçek ki, taraftarlarımız bizim olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Dolayısıyla onlarsız bir Konyaspor düşünülemez. Bu sezon taraftarlarımızın üzerine çok daha fazla iş düşecek. Açık konuşmak gerekirse, bizim kendilerinden beklentilerimiz yüksek. Özellikle kombine biletlere ilgi ve alakaları bize sezon öncesi umut veriyor. Taraftarlarımızın hem maddi hem de manevi desteklerinin artarak devam edeceğini arzuluyorum” şeklinde konuştu.

“Bel altı vuruşların çıkış noktası belli”

Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından bel altı vuruşlarla yönetimi yıpratmaya çalıştığını, ancak bunları kesinlikle ciddiye almadıklarını vurguladı. Çınar, “Bu insanlar eleştirilerini yaparlarken, biraz duygusal davranıyorlar. Dolayısıyla bunlar yaptıkları bu bel altı vuruşlarla, bir bakıma kendilerini ele veriyorlar. Niyetlerinin Konyaspor olmadığını gösteriyorlar. Biz yönetim olarak olumlu eleştirilerden kendi nasibimize düşeni alıyor ve yararlanma yoluna gidiyoruz. Bu olumsuz eleştirilerle ilgili daha açık konuşmak gerekirse, bu insanlar olayları çarpıtarak, bilgileri de yalan yanlış yorumlayarak ya da abartarak dikkatleri üzerlerine çekmek istiyorlar. Biz bu bel altı yorumlar veya eleştireler üzerinde durmak ya da düşünmek yerine, sahip olduğumuz beceri, yetenek ve gücü, daha doğrusu mesaimizi kulubümüzün çıkarları doğrultusunda kullanarak, bunun da daha doğru bir yöneticilik aklı olduğunu düşünüyoruz” dedi.