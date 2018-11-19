Konyaspor, Aykut Kocaman ile ilk çalışmasını yaptı

hafta maçının hazırlıkları kapsamında yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı. Tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ile Selim Ay'ın yanı sıra ülke milli takımlarında bulunan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Nejc Skubic ve Abdou Razack Traore'in katılmadığı antrenmanda oyuncular daha sonra sahada çabukluk ve koordinasyon çalışmasının ardından tempolu koşu ve pas çalışması yaptı. İkinci Başkan Selçuk Aksoy ve As Başkanlardan Osman Koçak'ın da takip ettiği antrenman çift kale maç ile sona erdi.