Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 20:01

Konyaspor, Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

09 Ocak 2017 20:01

Konyaspor, Fildişi Sahili asıllı sol kanat oyuncusu Moryke Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında düzenlenen imza törenine ilişkin haber kulübün resmi internet sitesinden paylaşıldı. Törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Şan, Moryke Fofana’yı Norveç’in Lilleström takımında oynarken takip etmeye başladıklarını ve 2 senedir oyuncuyu izlediklerini belirtti. Ahmet Şan, "Kendisi ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah takımımızın sezonun ikinci devresindeki başarısına katkı sağlar" diye konuştu.
Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen başkan, kulüp yöneticileri ve menajerleri olmak üzere herkese teşekkür eden Moryke Fofana, sözlerine şöyle devam etti: "Takıma çabuk uyum sağlamak istiyorum. Ben dışarıda konuşmak yerine sahada konuşmak istiyorum. Elimden geleni yaparak herkesi mutlu edeceğime inanıyorum. İlk önce hocamla ve oyuncu arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Ben buraya zaten Allah’ın izniyle takıma katkı sağlamak için geldim. Galatasaray maçı önemli. İnşallah o maçı kazanırız. Ama her maça da aynı ciddiyetle çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
Konuşmaların ardından 25 yaşındaki oyuncu kendisini 2,5 yıllığına Konyaspor’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Fofana daha sonra 21 numarayı giyeceği yeşil-beyazlı formayla objektiflere poz verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç