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31 Temmuz 2018 23:28

Konyaspor özel maçta NAC Breda’yı 2-1 mağlup etti

Atiker Konyaspor, ikinci etap hazırlıkları için bulunduğu Hollanda Arnhem kampındaki 4.

Konyaspor özel maçta NAC Breda’yı 2-1 mağlup etti

31 Temmuz 2018 23:28

ve son hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda Eredivise takımlarından NAC Breda’yı 2-1 mağlup etti.


Özel maça kalede Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Jonsson, Deni Milosevic, Moryke Fofana, Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic onbiriyle başlayan Konyaspor, 32. dakikada Vrede’nin golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-0 geride gitti.


İkinci devreye Deni Milosevic-Volkan Fındıklı değişikliği ile başlayan Konyaspor, önce 52. dakikada Adis Jahovic ile 1-1’lik eşitliği yakaladı, ardından 56. dakikada Jens Jonsson’un golüyle 2-1 öne geçti.


Hollanda kampının dördüncü ve son özel maçında Eredivise takımlarından NAC Breda’yı 2-1 mağlup eden Konyaspor’da 70. dakikada Ömer Ali’nin yerine Abdou Razack Traore, Jens Jonsson’un yerine Marko Jevtovic, Nejc Skubic’in yerine Yevgen Opanasenko, 76. dakikada Mustapha Yatabare’nin yerine Vedat Bora, 85. dakikada Moryke Fofana’nın yerine Ali Yaşar oyuna dahil oldu.




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