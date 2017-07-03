Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 2017-2018 sezonunda üç ayrı kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor, yeni sezonun ilk çalışmasını Kayacık Tesisleri’nde yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirdi. Koşu ve toplu-topsuz olarak yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan serbest koşu ve top kapma-pas çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular sezon ilk antrenmanını koşu çalışması ile sonlandırdı. Antrenmana ayrıca yeni transferler ve Anadolu Selçuklu Spor’dan gelen futbolcularda katıldı.