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03 Temmuz 2017 20:19

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Konyaspor, 2017-2018 sezonu öncesi ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirdi.

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

03 Temmuz 2017 20:19


UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 2017-2018 sezonunda üç ayrı kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor, yeni sezonun ilk çalışmasını Kayacık Tesisleri’nde yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirdi. Koşu ve toplu-topsuz olarak yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan serbest koşu ve top kapma-pas çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular sezon ilk antrenmanını koşu çalışması ile sonlandırdı. Antrenmana ayrıca yeni transferler ve Anadolu Selçuklu Spor’dan gelen futbolcularda katıldı.




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