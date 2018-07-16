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16 Temmuz 2018 17:03

Konyaspor’a Hollanda kampı öncesi 4 gün izin

Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamlayan Atiker Konyaspor’da oyunculara 2.

Konyaspor’a Hollanda kampı öncesi 4 gün izin

16 Temmuz 2018 17:03

etap Hollanda kampı öncesi 4 gün izin verildi.


2018-2019 sezonu birinci etap kampını 4-15 Temmuz tarihleri arasında Bolu Gerede’de tamamlayan Konyaspor’da oyunculara 4 gün izin verildi. Yeşil beyazlılar 20 Temmuz’da ikinci etap hazırlıkları için İstanbul’dan Hollanda’ya giderek Arnheim’de bulunan bir otelde kampa girecek. Konyaspor, 23 Temmuz’da daha sonra belirlenecek bir takımla, 26 Temmuz’da Hollanda Eredivise Lig takımlarından Ajax ve 31 Temmuz’da da yine Hollanda Eredivise Lig takımlarından NAC Breda ile olmak üzere 3 özel karşılaşma oynayacak. 20 Temmuz’da başlayacak Hollanda kampı 1 Ağustos’ta sona erecek.




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