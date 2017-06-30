Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 18:06

Konyaspor’a pilot takımından forvet transferi

Atiker Konyaspor, pilot takımı Anadolu Selçukspor’da forma giyen genç forvet Seddar Karaman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor’a pilot takımından forvet transferi

30 Haziran 2017 18:06


Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Anadolu Selçukspor’da başarılı futboluyla göz dolduran Seddar Karaman’la 4 yıllık bir anlaşma yaptıkları ve bu anlaşmayla yeni bir santrafor kazandıklarını söyledi. Şan, “Kendisinden çok umutluyuz. Sakatlıktan yeni çıktı, inşallah bir daha böyle bir sakatlık yaşamaz. Konyasporumuza faydalı olacağını düşündüğümüz bir transfer. Anadolu Selçukspor takımımızdan diğer futbolcu arkadaşlarına da güzel bir örnek olacaktır. Hayırlı olsun“ dedi.



“Bana inananları mahcup etmeyeceğim”


Genç oyuncu Seddar Karaman ise Konyaspor’a transfer olduğu için kelimelerle ifade edilemeyen tarifsiz bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.Karaman, “Sakatlık döneminden çıktım ve bu süreç içerisinde gerek Konyaspor başkanımız Ahmet Şan, gerekse Anadolu Selçukspor başkanımız elinden gelen her türlü desteği sağladılar. Kendilerine minnettarım. Burayı adeta evime çevirdiler, hepsinden Allah razı olsun. Kelimelerle ifade edilemeyen tarifsiz bir mutluluk. Allah’ım bana inşallah uzun süre bu formayı giymeyi nasip eder. Çok teşekkür ediyorum. Bana inananları mahcup etmeyeceğim” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!