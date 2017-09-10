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10 Eylül 2017 16:56

Konyaspor’da Ali Çamdalı süresiz kadro dışı bırakıldı

Atiker Konyaspor’da takım kaptanlarından Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Konyaspor’da Ali Çamdalı süresiz kadro dışı bırakıldı

10 Eylül 2017 16:56


Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak takım kaptanı Ali Çamdalı’yı süresiz kadro dışı bıraktığı duyuruldu. 14 Mayıs Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Atiker Konyaspor’da takım kaptanlarından Ali Çamdalı’nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medya hesabından kadro dışı bırakıldığına yönelik kulüpten yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı. Yeşil-beyazlıların Süper Lig’in 4. haftasında dün iç sahada oynadığı ve 2-0 yenildikleri maçta Ali Çamdalı yedek kulübesinde bekletilmişti.




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