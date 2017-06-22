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22 Haziran 2017 20:40

Konyaspor’dan çifte imza

Atiker Konyaspor, Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ile 3 yıllık, Abdou Razack Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor’dan çifte imza

22 Haziran 2017 20:40


Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcıları Ahmet Baydar ve Abdullah Şanlı da katıldı. Son olarak Bulgaristan’ın Levski Sofya takımında oynayan 26 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia 3 yıllık sözleşmeyi imzalayarak Konyaspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ve Konyaspor forması altında başarılı olmak istediğini söyledi.


Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razak Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce forma giydiği yeşil beyazlı takıma döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Traore, yeni sezonda takımın başarısına katkı sağlayacağını söyledi.




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