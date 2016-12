Konyaspor yöneticileri ve futbolcularının aralarında topladıkları para ile hazırlanan 2 yardım Tır’ı Halepli bebeklere gönderilmek üzere uğurlandı.

Şehitler aileleri ve yakınlarını başta olmak üzere birçok ’Sosyal Sorumluluk’ projesine imza atan Konyaspor, bu kez Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan büyük drama kayıtsız kalmadı. Yöneticiler ve futbolcuların aralarında topladıkları para ile hazırlanan ve içinde battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, bebe bisküvisi, mutfak eşyası, kuru bakliyat, temel gıda ve ihtiyaçları bulunan iki ayrı yardım Tır’ı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun önünden dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, As başkan Ali Kaya, yönetim kurulu üyesi Abdullah Şanlı ve kulüp çalışanları katıldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Şan, ’Futbol asla sadece futbol değildir’ sözünden hareketle Konyaspor’un elinin uzanabildiği her yerde ve her konuda varlığını hissettirmek için kendi kendisiyle bir yarış içinde olduğunu söyledi. Şan, "Bundan önce defalarca vatanımızın bekası için canları bu memleket uğrana feda eden şehitlerimizin aileleri ve yakınlarının yanında olduk. Birçok sosyal sorumluluk projesinde Süper Lig takımları arasında en önde yer alan bir kaç takımdan biriyiz. Şimdi Halep’te büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ve bizim kulüp olarak bu duruma kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. Yönetici arkadaşlarımız ve futbolcularımızla birlikte özellikle çocuklar ve bebeklerin yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alarak iki TIR dolusu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini Suriye’ye gönderdik" ifadelerine yer verdi.