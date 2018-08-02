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02 Ağustos 2018 15:18

Konyaspor’dan ’La Casa de Papel’ ve ’Çav Bella’lı forma tanıtımı

Atiker Konyaspor yeni sezon formalarını, İspanyol yapımı ’La Casa de Papel’ dizisinden esinlendiği ’Çav Bella’ şarkısının çaldığı reklam filmiyle tanıttı.

Konyaspor’dan ’La Casa de Papel’ ve ’Çav Bella’lı forma tanıtımı

02 Ağustos 2018 15:18


Atiker Konyaspor yeni sezon için hazırlattığı ve kulüp çalışanlarının rol aldığı reklam filmini sosyal medya hesaplarında yayınladı. İspanyol dizisi ’La Casa de Papel’den esinlenerek hazırlanan reklam filminde kulübün internet sitesinde yeni sezon formalarının kulüp müzesinde tanıtılacağını öğrenen taraftarların formalara ulaştığı anlar "Çav Bella" müziği eşliğinde gösteriliyor. Filmde ayrıca kulübün bu sezonda giyeceği 4 farklı forma gösteriliyor. Forma üzerinde yazan isimler ise oldukça dikkat çekti. Formalarda ilk başkan Süreyya Ege, geçtiğimiz aylarda vefat eden futbolcu Muhammet Yürükuslu, 11 yaşında hayatını kaybeden Konyaspor taraftarı Alperen Öztaş ile 8 yıl önce kazada yaralanan futbolcu Poljac’ın isimleri yer alıyor.




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