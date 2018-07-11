Konyasporlu Ali Turan: “Geçen sene kötü bir tecrübe kazandık”

Yeni sezon hazırlıklarının birinci etap kampının sürdüğü Bolu Gerede’de açıklamada bulunan tecrübeli oyuncu Ali Turan, “Sezon başı kampları yoğun geçiyor. 1 haftadan bu yana da Bolu’dayız. Çalışma ortamımız da gayet güzel. Günde çift antrenman yapıyoruz. Milli takımlardaki görevleri nedeniyle aramıza geç katılacak arkadaşlarımız var. Onların da birkaç gün içerisinde aramıza katılmalarıyla tam kadro olarak çalışmaya başlayacağız. İnşallah kamp çalışmalarımız bizim adımıza verimli ve güzel bir şekilde gerçekleşir” dedi.

Takım kaptanlarından Ali Turan, sezonun başlamasına 1 aylık bir dönem olduğunu belirterek, “Bu dönemde iyi ve sıkı çalışıp lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları ve aldığımız kötü sonuçları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu bize ders oldu. Bu sene sezona iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

"İnşallah aynı şeyleri bu sene yaşamayız"

Hedeflerinin kupa kazanmak ve ligin üst taraflarında yer almak olduğunu da ifade eden takım kaptanlarından Ali Turan açıklamasına şöyle devam etti:

“Konyaspor, yeniden lige çıktığından bu yana hep üzerine koyarak yoluna devam etmiştir. Geçen sene maalesef ligi istemediğimiz bir yerde bitirdik. Çünkü son 3-4 seneye baktığımızda Ziraat Türkiye Kupası’nı almış, ligi üçüncü sırada bitirmiş bir Konyaspor vardı. Aslında sezona Süper Kupa’yı alarak iyi başladık. Ama ligde maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun en önemli sebebi üç kulvarda birden mücadele ediyor olmamızdı. Hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Ligi hem de Türkiye Kupası bizi açıkçası çok yıprattı. Lige maalesef fazla konsantre olamadık. Sezonun son haftasında da zaten ligde kaldık. İnşallah aynı şeyleri bu sene yaşamayız. Çünkü geçen seneden kötü bir tecrübe kazandık. Konyaspor’un her zaman ilk 5-6 takım arasında olması gereken bir yapısı vardır. Bunu da bu sene devam ettirmek istiyoruz. Bunu yapacak kapasitemiz ve gücümüz var. Çünkü son 5-6 yıldır kadro olarak gelen-giden arkadaşlarımız olsa da iskeleti korunmuş bir durumdayız. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızın da uyum sorununu en kısa sürede çözüp takım olacağımıza ve Konyaspor’u hak ettiği üst sıralarda ilk 4-5 takım arasında bulunduracağımıza inanıyoruz.”

“Yaşın bir önemi yok”

35 yaşında olmasına rağmen her sene kendi performansının üzerine koyarak çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Ali Turan, “Aslında bu işler yaşa bakmıyor. Çünkü çok çalışıyorum. İnsan açıkçası büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe, tecrübelendikçe daha da çok çalışıyor. Baktığımızda geçen sene 37, bir önceki sene 40 maç oynamışım. Bence yaşa bakmıyor. Doğru çalışırsan, istekli ve hırslı olursan her zaman takımına faydalı olursun. Bence dediğim gibi yaşın bir önemi yok. Ben çalışmaya devam edeceğim. Hocam da şans verdiği sürece Konyaspor için elimden gelen mücadeleyi ve hırsı göstereceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda taraftara teşekkür eden Ali Turan, “Taraftarımızın desteğiyle bu sene iyi ve ilk 5’in içerisinde giren bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Kendilerine bu konuda bu sene çok ihtiyacımız var” diye konuştu.