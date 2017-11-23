Konyasporlu futbolculardan Aybüke öğretmen için klip

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atiker Konyasporlu futbolcular ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran’da içinde bulunduğu araca isabet eden kurşunla teröristler tarafından 22 yaşında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına klip hazırladı.

Futbolcular Selim Ay, Mehdi, Ferhat, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Volkan, Musa Araz, Serkan, takım kaptanları Ali Çamdalı ile Ali Turan ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve bütün şehitleri anarak, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.