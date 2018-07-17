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17 Temmuz 2018 11:42

Konyasporlu Mehdi İtalya’ya transfer oldu

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, 2 Milyon 250 bin Euro karşılığında İtalya Seri A takımlarından Sassuolo’ya transfer oldu.

Konyasporlu Mehdi İtalya’ya transfer oldu

17 Temmuz 2018 11:42


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek şöyle denildi:


"Futbolcumuz Mehdi Bourabia’nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo’da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassulo’ya transferi 2 milyon 250 bin Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia’ya Atiker Konyaspor’umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."




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