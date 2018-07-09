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09 Temmuz 2018 15:39

Konyasporlu Traore: “Tek düşüncem tekrar futbol oynamak”

Atiker Konyaspor’un 2017-2018 sezonun ilk maçında Trabzonspor ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve yaklaşık 11 aylık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Abdou Razack Traore, tek düşüncesinin takımına faydalı olmak olduğunu söyledi.

Konyasporlu Traore: “Tek düşüncem tekrar futbol oynamak”

09 Temmuz 2018 15:39


Atiker Konyaspor’un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu’nun Gerede ilçesinde yapılan kampta kulübün sitesine değerlendirmelerde bulunan Abdou Razack Traore, “Yaşadığım sakatlıktan sonra sahalardan uzak kalalı yaklaşık 1 yıl kadar oldu. Şimdi geri dönmeye çalışıyorum. Daha önceki seviyeme ulaşma adına elimden geldiğince yol kat etmek için gayret gösteriyorum” şeklinde konuştu.


Bir futbolcu için sakatlanmanın ve sahalardan uzak kalmanın oldukça zor olduğunu belirten Traore, “Sürekli pozitif kalmaya çalışıyorum. Bu konuda ailemde bana çok yardımcı oldu, olmaya da devam ediyor. Tabi ki de bu süreç benim için çok zordu. Ama bu dönemde ailem, arkadaşlarım ve Tanrı’nın yardımına çok minnettarım. Bana hep destek oldular” diye konuştu.



"Tekrar futbol oynamak ve futbolun tadını çıkarmak istiyorum"


Yeni sezonda öncelikli hedefinin takıma en üst düzeyde geri dönmek olduğunu söyleyen Burkina Fasolu futbolcu, “Yeni bir sezon ve benim öncelikli hedefim takıma en sağlıklı ve faydalı olabileceğim düzeyde geri dönmek. Tekrar futbol oynamak ve futbolun tadını çıkartmak istiyorum. Bir sene futbol oynamadıktan sonra çıkıp ‘Bunu bunu istiyorum’ demek gerçekten zordur. Benim için en önemlisi kendimi iyi hissetmek ve yapmak istediğim şeyin keyfini çıkartmak” dedi.


Geçen sezonun kendileri açısından zorlu ve karışık geçtiğini aktaran Traore, “Şimdi önümüzde yeni bir sezon var. Kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Her maçı ayrı ayrı düşüneceğiz ve ele alacağız. Yeni hocamızla, yeni oyuncularımızla maç maç düşünüp bu sezon ortaya daha pozitif bir şeyler çıkartmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.




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