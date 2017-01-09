Konyaspor’un devre arası kampı sona erdi

Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya Belek’te gerçekleştiren Konyaspor’da kamp sona erdi.

Devre arası kamp çalışmaları için 3 Ocak Salı günü Antalya Belek’te toplanan Konyaspor, altı günlük kampı sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başladı. Sahada kurulan istasyonlarda yapılan çabukluk hareketlerinin ardından, idman pas ve top kapma çalışmalarıyla tamamladı.