Konya’ya ‘ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi’ kuruluyor

Ş ortaklığında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı silahların üretileceği ’ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi’ kuruluyor. 300 milyon TL sermaye, 60 milyon TL makine ve teçhizat ile 85 milyon TL inşaat yatırımıyla kurulacak olan tesis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silahların yerli ve milli olarak üretileceği üretim, tasarım ve inovasyon merkezi olacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Uzun süredir arkadaşlarımızın çalıştığı, milletvekillerimizin çalıştığı, birlikte takip ettiğimiz, odalarımızın, müteşebbislerimizin takip ettiği bir çalışma vardı. Bugün şükürler olsun nihayete ermiş oldu. Daha önce de bu konu bana sorulmuştu. Ama biz çalışma nihayete ermeden paylaşmayı doğru bulmadığımız için paylaşmadık. Ama bugün itibariyle en son imzayı sayın Cumhurbaşkanımız bugün Kahramanmaraş mitingine giderken uçakta imzaladığı için artık kesinleşmiş, neticelenmiş oldu. Konya’mızda ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında ihtiyacımız olan bir çok savunma araç, gereçlerinin üretilmesi konusunda bir şirket kurulması, 300 milyon lira sermayeli bir şirketin kurulması, bunun yüzde 51 hissesinin ASELSAN tarafından, geri kalan yüzde 49 hissesinin odalarımız ki bunun içinde ayrıca Huğlu ve Üzümlü de var, gerçek kişilerde var burada inşallah ihtiyacımız olan savunma sanayi araç gereçlerinin, çok özel nitellikli araç ve gereçlerinin Konya’da üretilmesi konusunda ASELSAN olarak önce yönetim kurulu kararı alındı. Şimdi de en üst noktada Cumhurbaşkanımız, milli savunma bakanımız, ASELSAN ve diğer paydaşlar bunun imzalarını attılar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalar yürürlüğe girecek, fiiliyata geçecek. Bakın AK Partinin nasıl çalıştığı, nasıl bir hizmet anlayışını olduğu, bir taraftan seçim çalışmalarımız 2 gün kaldı devam ediyor, mitinglerimiz devam ediyor ama bir taraftan da hizmetler devam ediyor, yatırımlar devam ediyor. Uçakta da olsa, helikopterde de olsa bunlar imzalanıyor ve yolda eğer deyim yerindeyse havada imzalandı. Yine milli savunma bakanımız İstanbul’daydı, İstanbul’da imzaladı. Ben başta onlar olmak üzere bütün arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bunun arkasını daha birçok yatırım takip edecek” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, “Bu proje bir dünya devi olan, savunma sanayisinde dünya devi olan ve emin adımlarla ilerleyen ASELSAN’ın Konya Savunma Sanayi A.Ş ile birlikte Konya’da silah sistemlerinin kurulması, üretilmesi, tasarımı, AR-GE’si ve inovasyon merkezinin oluşturulmasına dönük bir yatırım. Yatırım 300 milyon TL’lik bir şirketle toplam yatırımı makine, teçhizat, inşaat ve diğer alanlar olmak üzere 150 milyon TL’yi geçen organize sanayimizin beşinci bölgesinde 35 bin metrekarelik bir alanda kurulması ön görülen ve kararlaştırılan bir yatırım. Bu yatırım öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarında kullanılacak silah sistemleri sonra da bugün olduğu gibi ihraç edilecek bir ürün. Şu anda tasarımı ve üretimi ASELSAN tarafından yapılan bu silah sistemlerinin öncelikle Konya’da üretilmesi sağlanacak. Üretim merkezinin kurulmasıyla birlikte ikinci aşamada da hem tasarımın hem AR-GE’nin hem de inovasyon merkezinin Konya’da oluşumuyla birlikte entegre ve aslında Türkiye’mizin tüm silah sistemleri tedarikini gerçekleştiren ama aynı zamanda dünyaya ihracat amaçlı kurulacak bir silah sistemleri üretim ve inovasyon fabrikası ve merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayi 3,5 milyar dolarlık ihracatını, Konya’mızla birlikte daha yukarıya taşıyacak”

Altunyaldız konuşmasına şöyle devam etti: “Hepinizin bildiği gibi ASELSAN’ın iştiraki niteliğindeki bu oluşum ülkemizin savunma sanayisindeki yüzde 65’e varan kendi kendine yeterlilik oranını daha yukarıya taşıyacak ama aynı zamanda Konya’mızın, Konya merkezdeki üreticilerin, aynı zamanda Huğlu ve Üzümlü’nün ASELSAN kanalıyla önce ulusala tam anlamıyla bir tedarikçi olması ve sonra da küresele yani dünya pazarlarına ihracatı amaçlayan ve ihracat yapacak olan bir yatırım. Konya’nın potansiyelini ortaya çıkaracak Huğlu ve Üzümlü’nün potansiyelini Konya ile birleştirecek. Konya’yı Türkiye ile birleştirecek ve Türkiye’yi de yine ASELSAN vasıtasıyla Konya’mızı da tüm dünya pazarlarıyla birleştirmiş olacak. Türkiye büyüyor. Türkiye ihracatla büyüyor, üretimle büyüyor ve savunma sanayi de bu anlamda Türkiye’nin temel yürüme daha doğrusu çekici gücü olmaya devam ediyor. Savunma sanayi 3,5 milyar dolarlık ihracatını Konya’mız ile birlikte daha yukarıya taşıyacak. Konya savunma sanayimizin omurgası olacak ana illerden biri olma yolunda bir kilometre taşını daha döşemiş oldu. Konya’mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Tüm Konyalı sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.”