Konya’ya şehit

Acı haber sonrası şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Güce ilçe kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, Kavaklıbel mevkiinde bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla karşılaştı. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci (24) şehit oldu. Ali Cevizci’nin şehadet haberi Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşayan anne Fadime ile baba Mehmet Cevizci’ye yetkililerce verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

3 yıldır asker olan şehit Ali Cevizci’nin evli olduğu ve bir buçuk yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.