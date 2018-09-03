Konya’ya yeni 112 istasyonu

Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının konseri ile başlayan törende konuşan hayırsever Aynur Kasabalı, adının verildiği Karatay 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışında yer aldığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise konuşmasında, Konya’nın 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon sayısı açısından Türkiye’nin 4. büyük ili konumunda bulunduğunu da belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet sunan 70 adet 112 istasyonunda toplam bin 163 personelin ve çeşitli özelliklerde 100 ayrı ambulansın bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Koç, “İlimizde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarının sayısı hızla artırılmakta olup 2018 yılı sonuna kadar şehrimizde hizmet sunan istasyon sayısının 72’ye çıkartılması planlamaktayız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Koç hayırsever Aynur Kasabalı’ya teşekkür plaketi verdi. Karatay 2 Nolu Aynur Kasabalı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Konya eski Müftüsü Şükrü Özbuğday tarafından yapılan dua eşliğinde açıldı.