KOP Bölgesinde yeni Türkiye’nin güçlü markaları oluşturulacak

Necmettin Erbakan Üniversitesinde düzenlenen KOBİ Mentörlük Projesi imza törenine Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KOP Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Konya Sanayi Odası ve InnoPark Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Tekelioğlu ile Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı katıldı.

Proje yürütücülüğünü üstlenen Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı, “KOP İdaremizin desteleriyle hayata geçirilecek proje ile KOP Bölgesindeki KOBİ’lerimizin inovasyon konusunda uluslararası rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak mentörlük, danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetleri sunulacak. Bu kapsamda, seçilecek 100 KOBİ’ye ilk aşamada ‘mentörlük’ hizmeti sunulacak. Mentörlük sürecinin çıktısı olarak KOBİ’lere inovasyon yeteneklerini geliştirmesi için bir yol haritası sunulacak. KOBİ’lerin önerilen yol haritası doğrultusunda inovatif yeteneklerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğine erişmelerini sağlamak üzere gerekli eğitimler verilecek, inovatif yeteneklerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları danışmanlık ve diğer hizmetleri de almaları sağlanacak. Mentörlük hizmeti ücretsiz verilecek. Mentörlük süreci sonrasında ihtiyaç duyulan danışmanlık ve diğer hizmetler ise proje bütçesinin elverdiği ölçüde ücretsiz verilecek, bazı hizmetlerin KOSGEB destekleri ile alınması için ise KOBİ’lere gerekli destek sunulacak” dedi.

Proje kapsamındaki verilecek mentörlük hizmeti, global vizyona sahip mentörler tarafından verilecek. Program kapsamında mentörlük verilecek KOBİ’ler belirlenen kriterlere göre seçilecek. Mentörler programa başvuran KOBİ’lerin iş süreçlerini değerlendirerek kurumsallaşma ve inovasyon yönünden zayıf ve güçlü yönleri belirleyerek işletmenin diagnostiğini çıkaracak. İkinci aşamada mentörler tarafından belirlenen tespitler esas alınarak işletmeler için bir yol haritası belirlenecek. İşletmeler belirlenen yol haritasına göre InnoPark’tan veya InnoPark tarafından akredite edilmiş profesyonel kuruluşlardan eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Konya Sanayi Odası, Aksaray, Karaman, Niğde Ticaret ve Sanayi Odaları ile Konya OSB, projenin yürütülmesine destek sağlayacak.