Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 11:43

Köpekten kaçan sürücü otomobille takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Köpekten kaçan sürücü otomobille takla attı: 2 yaralı

31 Temmuz 2018 11:43


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Karacadağ istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki 06 FYA 61 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanarak ters dönen otomobilde bulunan sürücü N.Y. ile S.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç