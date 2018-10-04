Körfez ülkelerinin tur operatörleri Beyşehir'i gezdi

Körfez ülkelerinin yabancı tur operatörleri Konya'nın Beyşehir ilçesini gezdi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün misafiri olarak Konya'ya gelen bazı Körfez ülkelerinin Arap yabancı tur operatörleri, Beyşehir ilçesini de ziyaret etti. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerinin rehberliğinde tur operatörleri ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Tur operatörleriyle Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde bir araya gelen Belediye Başkanı Murat Özaltun, yabancı misafirlerine ilçenin zengin tarihi, kültürel potansiyelinden söz etti.

Tur operatörlerine hitaben bir konuşma yapan Özaltun, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın; ‘Cennet ya burasıdır, ya da buranın altında' dediği Beyşehir'in, güneşin neşe ile doğduğu hüzünle battığı adeta bir yeryüzü cenneti coğrafya olduğunu söyledi. Beyşehir'in dünyaca ünlü günbatımını anlatan ve bu güzel anları ölümsüzleştirebilmek için yılın 365 günü fotoğrafçı akınına uğrayan bir ilçe olduğunu da vurgulayan Özaltun, Beyşehir'in tarihi Eşrefoğlu Camisi, kazı çalışmalarının devam ettiği Kubadabad Sarayları, tarihi Eflatunpınar Anıtı ve Havuzu, Fasıllar anıtları gibi pek çok tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı. Bunlardan tarihi Eşrefoğlu Camisi ile Eflatunpınar'ın Unesco'nun dünya kültür mirası geçici listesinde yer aldığını ve bir süredir asıl listeye girebilmeyi beklediğini dile getiren Özaltun, Beyşehir'in ayrıca sakin bir şehir konumunda olduğunu anlattı. Turizm noktasında Beyşehir'in Anadolu bölgesinde yayla özelliği ile farklı bir konuma sahip olduğunu da dile getiren Başkan Özaltun, Akdeniz ve Ege denizi kıyılarındaki deniz ve kum turizminin günümüzde artık son demlerini yaşadığını, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler ile yerli turistlerin tatil için Beyşehir gibi daha doğal yerlerin arayışında olduğunu ifade etti.

Beyşehir'in onlarca kuş türünün yaşadığı, değişik tatlı su balığı türlerinin bulunduğu Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne sahip olduğunu anlatan Özaltun, "Gölün içerisinde 33 adası vardır. Biz gölümüze, ‘deniz' demekteyiz. Gölün etrafı milli park olduğu için çevresinde yapılaşma da yasaktır. Yine, sanayisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla da konuşulabilecek nadir yerlerden birisidir. Özellikle silah sektörü konuşulacakların en başında gelir. Konya'da bir söz vardır, ‘Gez dünyayı, gör Konya'yı' diye... Benim de Beyşehir için bir sözüm var; ‘Ömrünüzde Beyşehir'i bir defa görün, ikinciyi ister görün ister görmeyin' Zaten bir kez Beyşehir'i gördüğünüzde ikinci kez görmek isteyeceksiniz. Çünkü, Beyşehir bağımlılık yapacaktır. Beyşehir bir günde gezilecek bir ilçe de değildir. Yaklaşık 120 kilometrelik bir çapta olduğumuzdan dolayı birbirinden kilometrelerce uzaklıkta yer alır tarihi değerlerimiz. Karadeniz'deki gibi ormanlarımız vardır. Dolayısıyla, Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgesinden esintilerin olduğu, bu bölgelerin karışımı bir ilçeyiz aslında. O yüzden, Beyşehir'in turizme kazandırılması noktasında dışarıdan gelen misafirlerimizi çok önemsiyoruz. Her mevsim ziyaretçi çeken bir ilçeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz. İlçemizin daha çok tanınmasını, ziyaretçi çekmesini istiyoruz. Bu anlamda dünyanın farklı noktalarından gelecek tüm misafirlerimize Beyşehir olarak sonuna kadar kapımızı açtık” ifadelerini kullandı.

Buradaki programın ardından tur operatörleri Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Yaka Manastır Tabiat Alanı ile Beyşehir'in bazı tarihi mekanlarını ziyaret etti, göl üzerinde düzenlenen tekne turuna katıldı.

"Beyşehir'i biz gerçekten çok güzel bulduk, çok beğendik"

Beyşehir ziyaretlerini değerlendiren Kuveytli tur operatörü Abiril Asbat, kendisinin Bahreynli bir meslektaşı ile birlikte daha önce de Konya'ya geldiğini hatırlatarak, “Bu ziyaretin ardından Konya'ya resmen aşık olduk. O yüzden, Abu Dabi'den, Dubai'den, Suriye, Filistin ve Ürdün'den de gelen meslektaşlarımızla birlikte bu güzel il olan Konya'yı bir kez daha görmek istedik. Konya ziyaretimizle birlikte güzel ilçesi Beyşehir'i de görme imkanı bulduk. Öncelikle belediye başkanımıza bu güzel misafirperverliği ve karşılamadan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki ziyaretlerimize başka arkadaşlarımızı da getirmeye devam edeceğiz. Beyşehir'i biz gerçekten çok güzel bulduk, çok beğendik ama tanıtımı konusunda eksiklikleri var. Bence yeterince tanınmıyor ve buna ihtiyacı var. Bu güzelliği herkes görsün istiyoruz. Biz de gittiğimiz yerlerde bu güzel ilçenin tanıtımını yapacağız. Konya'ya ve ilçenize ülkelerimizden insanların daha çok gelmesi için de çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.