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Koruma altındaki kuşları avlayan kişiye 7 bin 343 lira ceza

Konya’da koruma altında bulunan kuşları avladığı iddia edilen 1 kişiye 7 bin 343 liralık idari para cezası uygulandı.

Konya'da koruma altında bulunan kuşları avladığı iddia edilen 1 kişiye 7 bin 343 liralık idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Şube Müdürlüğü ile Gölyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, Şeytan Yaylası mevkisinde korunan hayvan türlerinden olan şahini avlamak istediği iddia edilen 1 kişi yakalandı. Alanda yapılan incelemede, canlı olarak 2 atmaca, 3 kumru, 1 karga ile 1 ölü flamingo, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 el dürbünü, kuş gözlem maskeleri, muhtelif tuzak, ağ ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, canlı olarak bulunan kuşlar ise tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.


Ekipler tarafından yakalanan avcıya ise bin 961 liralık idari para cezası uygulanırken, 5 bin 382 liralık tazminatın da eklenmesiyle ceza miktarı 7 bin 343 liraya ulaştı.

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