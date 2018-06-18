KOSGEB’ten makine teçhizat kredi desteği

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, başvuruların 1 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, KOSGEB veri tabanına kaydı bulunan, KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin KOSGEB tarafından verilecek olan Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği’nden yararlanabileceğini söyledi.

Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği için başvuruların kabul edilmeye başlandığını hatırlatan Başkan Karabacak, yeni kredi faizi destek programı kapsamında işletmelerin kullanacakları kredilerin 300 bin liraya kadar olan kredi faizinin ya da kar payı giderlerinin KOSGEB tarafından karşılanacağını belirtti.

Açıklamasında, “Kısaca KOSGEB sıfır faizli destek kredisi sağlamış olacak" diyen KONESOB Başkanı Karabacak, destek hakkında detaylı şu bilgileri verdi: "İşletmeler üçer aylık taksit ödemeleri halinde 36 ayda borçlarını ödeyecek. Kredi kullanan işletme ilk 6 ay kredi borcu ödemesi yapmayacak. KOSGEB kredi faizi desteği için başvuruda bulunmak isteyen işletmeler başvuru işlemlerini KOSGEB resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvurular 1 Ağustos 2018 tarihine kadar kabul edilecek. Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında, ‘2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu’ şeklinde arama yaparak girecekleri başvuru formunu 1 Ağustos 2018 tarihine kadar doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvuracak. İnceleme, onay ve revizyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Ağustos 2018 - 3 Eylül 2018 tarihleri arasında KOSGEB Müdürlükleri tarafından nihai onayları verilen başvuru sahipleri destekten yararlanmaya hak kazanacaklar. 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacak. Yerli ve yeni makine teçhizat alımlarını kapsayacak olan kredi faiz desteği konusunda esnaf ve sanatkarlarımıza, KOBİ’lerimize bu imkanı sunan, esnaf dostu Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza, emeği geçenlere ve devletimize teşekkür ediyoruz.”