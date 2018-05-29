Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, abonelerine büyük bir kolaylık sağlıyor. 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle KOSKİ Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Su veya atıksu borcu olanlar Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca ödemede taksit imkanına kavuştular. KOSKİ Genel Müdürlüğü sağlanan, bu imkanı çeşitli yollarla mükelleflere duyuracak. Konu ile ilgili bilgilendirme metni, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanacak. Ayrıca mükelleflerin cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri ve su faturalarına ek olarak bilgilendirme metinleri gönderilecek. Başvuru için son tarih ise 31 Temmuz 2018.

Konu ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu Kanun’un 1, 2 ve 9. Maddeleri gereğince su ve atıksu borcu bulunan abonelerimizin borçlarını yeniden yapılandırması hususunda imkân sağlanmıştır. Buna göre, müracaat edilmesi halinde, 31 Mart 2018 tarihi öncesi su ve atıksu borçlarınız yeniden yapılandırılacaktır. Dilerseniz, yapılandırılmış borcunuzu 36 ayda 18 taksite kadar ödeyebilirsiniz. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde, herhangi bir idari ve hukuki işlem yapılmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanılması durumunda, varsa hesaplanan gecikme cezası, gecikme zammı, zam ve cezaların yerine, ilgili dönemlerde geçerli olan Yİ/ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borcunuzu, peşin ödeyebileceğiniz gibi, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödeyebilirsiniz” denildi.

Borcu olanlara büyük kolaylık

Açıklamanın devamı şöyle: “Taksitli ödeme seçeneğini tercih ettiğinizde, borcunuza, 6 eşit taksit (12 ay) için 1,045 ilave, 9 eşit taksit (18 ay) için 1,083 ilave, 12 eşit taksit (24 ay) için 1,105 ilave ve 18 eşit taksit (36 ay) için 1,15 oranında katsayı uygulanacaktır. Yapılandırılan borçların peşin veya taksitli olarak ödenmesi mümkün olacaktır. Borçlarınızı 7143sayılı Kanunun 1, 2 ve 9. maddelerinden yararlanarak yeniden yapılandırmak için, kimliğiniz ile birlikte size en yakın KOSKİ şubesine müracaat etmeniz yeterlidir. Birikmiş su ve atıksu borçlarının yapılandırılmasına yönelik büyük bir imkan sunan ve abone lehine pek çok uygulama getiren söz konusu düzenlemeden faydalanmanız menfaatinize olacaktır. Kanun’un verdiği bu imkanlardan yararlanmak için 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren müracaat edebilirsiniz. Borç yapılandırma için son başvuru tarihi ise 31 Temmuz 2018 mesai saati bitimidir.”