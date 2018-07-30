HAK-İŞ Konfederasyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan “Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi” eğitimleri Kosova ile devam etti. 29 ülkeden çok sayıda şehrin talep ettiği eğitimler, İslam dünyasında büyük bir ihtiyaç olan dayanışmayı hedefliyor. Su ve atıksu yönetimi konusunda birçok ilki gerçekleştirerek belli bir standarda ulaşan KOSKİ, çoğu gelişmekte olan Müslüman ülkeye edindiği tecrübeleri aktarıyor. Eğitimlerin öğleden önceki kısmında teorik, öğleden sonraki kısmında ise uygulamalı bilgiler veriliyor. Proje kapsamında eğitim programına katılmak üzere Konya gelen Kosovalı heyet, KOSKİ Genel Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından teorik ve pratik eğitime tabi tutuldu. İlki Afganistanlı heyete verilen eğitimlerin devamı niteliğinde olan program, KOSKİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Kosova Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Ergin Kala’nın refakatinde gerçekleştirilen eğitime 14 Kosovalı üst düzey yönetici katıldı.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Kosova ile Türkiye’nin tarihi, kültürel ve inanç bağı olduğuna işaret ederek her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Uslu, “Ben Kosova’yı sıklıkla ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerimiz işbirliğimize dayalı olarak devam edecek inşallah. Teknik personellerimiz ülkenize gelerek orada neyin eksik olduğunu neyin olması gerektiğini yerinde tespit edecek. Türkler ve Balkan halklarının bir arada kardeşçe yaşama tecrübesi güçlendirilmesi gereken bir konu. Biz kimsenin ırkına ve dinine bakmadan tüm insani ihtiyaçların karşılanması yönünde elimizden geleni yapmaya hazırız. Umuyorum ki bu eğitimler faydalı olmuştur. Biz ilişkilerimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

Kendilerini ağırladıkları için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek bu eğitimlerin devamını talep eden Kosova Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Ergin Kala, “Kosova olarak Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden öğrenmemiz gereken çok uygulama var. Ülkemizdeki eksik çalışmalarımızı göndereceğiniz teknik heyetler sayesinde tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Ülkemizde hala kayıp kaçakları önleyebilecek bir sistem oluşturamadık. Sizlerin yardımıyla bunları çözeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Kosovalı heyet, kapanış programında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi. Verilen eğitimlerin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Arslan, “Kosova genç bir Cumhuriyet’tir. Türkiye, Kosova’yı tanıyan ilk ülkedir. Her zaman Kosova’nın yanında olmuş ve desteklemiştir. Biz de Türkiye’nin en büyük ve etkin sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak Kosova’nın, Kosovalıların ve Kosovalı sendikacıların her zaman destekçileri olduk. Kosovalı sendikacılarla karşılıklı eğitim programları gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonumuz, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü “Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi Eğitim Programı” da Kosovalı kamu görevlilerine yönelik planladığımız eğitimlerden biridir. Bu eğitimin başarısı hepimizin başarısıdır” ifadelerini kullandı.