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19 Haziran 2017 13:46

KOSKİ’den sağlıklı çevreye büyük katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılında Konya merkez ve ilçelerde toplam 522 bin 890 metre yeni kanalizasyon şebeke hattı döşeyerek sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamayı sürdürecek.

KOSKİ’den sağlıklı çevreye büyük katkı

19 Haziran 2017 13:46


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın şehir suyu, sulama suyu, tatlı su, kirli su, yağmur suyu ve Mor Şebeke ile Türkiye’de 6 ayrı su şebekesine sahip tek şehir olduğunu belirterek, Konya merkezde su ve kanalizasyon şebekesi hizmet oranının yüzde 100’e ulaştığını hatırlattı. Başkan Akyürek, kötü koku, kötü görüntü ve insan sağlığına zarar veren pis suyun yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi noktasında kanalizasyon şebeke yapımının önemli bir yer teşkil ettiğini dile getirerek, 2016 yılında 865 bin 635 metre kanalizasyon şebeke yapımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek için 2017 yılının altyapıda da büyük bir hamle yılı olacağını kaydeden Başkan Akyürek, bu yıl merkez ve ilçelerde toplam 522 bin 890 metre daha kanalizasyon hizmeti kazandıracaklarını söyledi.



“Yeni kanal şebekesi döşenecek ilçeler”


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün bu yıl yeni kanalizasyon şebeke hattı yapacağı ilçeler ve hat uzunlukları şöyle: “Akören’de 2 bin, Akşehir’de 9 bin 749, Altınekin’de 7 bin 68, Bozkır’da 25 bin 400, Cihanbeyli’de 60 bin 139, Çumra’da 6 bin 223, Emirgazi’de 18 bin 754, Ereğli’de 2 bin, Güneysınır’da 12 bin, Hadim’de 8 bin, Ilgın’da 8 bin 372, Kadınhanı’nda 18 bin 239, Karatay’da 26 bin, Meram’da 86 bin 500, Sarayönü’nde 9 bin 275, Selçuklu’da 48 bin 130, Seydişehir’de 5 bin, Taşkent’te bin, Yalıhüyük’te 9 bin 459, Yunak’ta 17 bin 342 ve muhtelif ilçelerde 142 bin 237 olmak üzere toplam 522 bin 890 metre.”




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