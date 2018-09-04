Kosova Mahalle Konağı tamamlanıyor

Gelen talepler doğrultusunda Kosova Mahallesi’ne kazandırılacak mahalle konağının yapımı sürüyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle yıl boyunca hizmet veren mahalle konaklarının çok yönlü fonksiyonel tasarlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede yapılmakta olan 4 mahalle konağının bu yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

"Sosyal hayata katkı sağlanıyor"

Mahalle Konakları’nın ilçenin standartlarından birisi olduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm mahallerimizde her yaştan insanımızın faydalanacağı konaklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Kosova Mahalle Konağı’nın yapımına da devam ediyoruz. Kosova Mahalle Konağımızda hem baylar hem de bayanlar için yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonları yer alacak. Ayrıca hamam ve saunadan oluşan bir kompleks inşa ediyoruz. Emekli konağının da yer alacağı tesis yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak. Şuanda inşaatın yüzde 90’i tamamlanmış oldu. İnşallah birkaç aya kadar mahallemize hizmet vermeye başlayacak. Böylece mahallenin sosyal toplanma merkezlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu lokallerimizden emeklilerimiz, hanımlarımız ve mahallerimizdeki gençlerimiz ve bütün yaş grubundan insanımız hizmet alıyorlar" dedi.

"Hizmet planlaması mahallerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılıyor"

Selçuklu Belediyesi’nin mahalle bazlı çalışmalarla tespit edilen sorunlara çözümler ürettiğini kaydeden Başkan Pekyatırmacı,"İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz. Tesislerimize olan yoğun ilgi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Selçuklu ilçemiz modern bir altyapıya sahip. Yapılacak hizmetlerde her mahalle için hemşehrilerimizin görüşleri değerlendirilmekte ve ortak noktada hareket edilmektedir. Özellikle Kosova Mahallesi’nde büyük bir sosyal tesis ihtiyacı vardı ve emeklilerimizin bu yönde çok büyük bir talebi vardı. Biz de bu ihtiyacı karşılamak üzere Mehmet Akif Mahallesi’ne yapmış olduğumuz konağın benzerini Kosova Mahallesi’nde de inşa ediyoruz. Böylece mahalle sakinlerimizin isteğini de yerine getirmiş oluyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.