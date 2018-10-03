Kovalamaca sırasında kaza yapan yunus polisi şehit oldu

Konya'da içinde şüpheli şahısların bulunduğu otomobili kovaladığı sırada ağaca çarparak ağır yaralanan motosikletli yunus timinde görevli polis memuru İsmail Yalçın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay, 26 Eylül Çarşamba günü merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli gördüğü araca 'dur' ihtarında bulunan motosikletli yunus timi ekibinden İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük, kovalamaca sırasında motosikletle ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerden durumu ağır olan İsmail Yalçın, yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren evli ve iki çocuk babası İsmail Yalçın, olaydan 8 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu.

Meydana gelen kazanın ardından olayla ilgili 1 kişinin polise teslim olduğu ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.