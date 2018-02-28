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28 Şubat 2018 07:51

Kovalamacayla yakalanan sürücü “Aracın vizesi yok” dedi, plakası sahte çıktı

Konya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü, “Sadece aracımın vizesi yok onun için kaçtım, alkol falan yok” dedi, yapılan incelemede plakanın sahte olduğu öğrenildi.

Kovalamacayla yakalanan sürücü “Aracın vizesi yok” dedi, plakası sahte çıktı

28 Şubat 2018 07:51


Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Hacı Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Horozluhan Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 42 BF 730 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, Barış Caddesi, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi ve Elmalı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçtı. Kovalamaca sırasında kendini durdurmak isteyen bir ekip aracına çarparak kaçmaya devam eden sürücü, Hacı Mehmet Sokak üzerinde durduruldu. Sürücü Mevlüd Y. (39) araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Otomobilde arama yapan ekipler, ön koltuk altında 1 adet ekmek bıçağı buldu. Sürücü, gazetecilerin neden kaçtınız sorusunu ise, “Sadece aracımın vizesi yok onun için kaçtım, alkol falan yok” şeklinde cevapladı.


Şase numarasından yapılan incelemede araç, 68 ER 011 plakaya kayıtlı olduğu ve araçta takılı olan plakanın sahte olduğu belirlendi. Kendini görüntüleyen gazetecilere ve kendini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna tepki gösteren Mevlüd Y, “Beni çekmesin, kaçtıysam kaçtık ne var, bir şey mi yaptık? Yakalandık işte tamam çekerim cezamı, hakim savcı karar versin ona, sen mi karar vereceksin” demesi dikkat çekti. Diğer taraftan Mevlüd Y.’nin 1 ay önce yine polis ekipleri tarafından durdurulduğu ehliyetine el konulduğu ve aracın emniyete çekici tarafından götürüleceği sırada aracın yedek kontağı ile kaçtığı öğrenildi. Sürücüye ise sahte plaka kullanmaktan hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve maddi hasarlı kazaya karışmaktan 10 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Sürücü Mevlüd Y., işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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