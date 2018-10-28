Koyun sürüsüne kurtlar saldırdı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Toros Dağları'nda otlayan 550 koyun kayboldu. Yapılan aramalarda kayıp koyunlardan büyük kısmına ulaşılırken, bir kısmı kurtlar tarafından parçalanmış halde, bir kısmı ise yaralı halde bulundu.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Karaburun Mahallesi Toros Dağları'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürü otladığı sırada çoban Zeki G'nin uyuması sonucu 550 koyun dağda kayboldu. Hasan Kırlar, Mehmet Gezer ve Mehmet Can'a ait koyunlara kurtlar saldırdı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek yardım isteyen Karaburun Mahallesi Muhtarı Ali Can, dağda 550 koyunun çobanın uyuması neticesinde 25 Ekim günü saat 14.00'den beri kayıp olduğunu ve bütün aramalara rağmen bulamadıklarını, çobanın arazide kayıp koyunları aradığını belirtti. Bunun üzerine araziye ve dağlık alana jandarma ekipleri sevk edilerek, mağdur vatandaşlara yardım eli uzatıldı. 25 Ekim gecesi yağan kar ise ulaşımı etkiledi. Ertesi gün kar yağışının durmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri dağ yollarında kar temizliği çalışması yaptı. Kapalı dağ yolunun açılmasıyla Cuma günü ve dün arama çalışmaları yapıldı. Vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk aramalarda koyunlardan 400 tanesi bulundu. Dün yapılan aramada ise kurt sürüsünün saldırdığı 75 koyun yaralı olarak bulunurken, 65 koyunun parçalanarak telef olduğu belirlendi. 10 koyuna ise hala ulaşılamadı.