Koyun Yünü İle Ses Yalıtımı Projesine TÜBİTAK'tan ödül

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Nuriye Yapıcı tarafından geliştirilen ‘Koyun Yünü ile Ses Yalıtımı' projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ‘Temel Sektörler' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sultan Keskin danışmanlığında geliştirilen proje, TÜBİTAK tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması-Konya Bölge Sergisi'nde de yerini aldı. Büyük ilgi gören ve finale kalan projeler arasına seçilen ‘Koyun Yünü ile Ses Yalıtımı' projesi birincilik ödülü almaya hak kazandı.

“Koyun yünü binaların ısıl ve işitsel konforunun sağlanmasında en iyi yalıtım malzemesidir”

Geliştirdikleri proje hakkında bilgi veren Nuriye Yapıcı, “Yün; doğal, canlı, büyüyen, nano-teknolojik ve akıllı bir liftir. Ayrıca yün kendisine has özellikleri sayesinde soğuk, sıcak ve yangına karşı tam bir koruma sağlarken insan ve çevre sağlığı açısından hiçbir risk teşkil etmez. Diğer yalıtım malzemelerinden daha üstün niteliklere sahip olan koyun yünü hipoalerjenik, uzun ömürlü ve kaliteli oluşunun yanı sıra yenilenebilir ve sürdürülebilir bir kaynak olmaktadır. Bu amaçla üretim ve enerji maliyeti halihazırda kullanılan yalıtım malzemelerinden daha düşük olması, yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve kullanımını güvenli olması sebebiyle tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Koyun yetiştiriciliğinin ülke çapından yaygın oluşu dikkate alındığında yerel yün işleme tesisleri kurularak koyun yününün yalıtım malzemesi olarak üretiminin yapılması ve diğer yalıtım malzemelerinin kullanımı ile kaybedilen ekonomik kayıp ve enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine katılacak kazanımların reklam ve tanıtımı hedeflenmiştir” dedi.