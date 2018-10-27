Koyunları tarlaya giren şahsın oğlu tarla sahibini tüfekle vurarak öldürdü

Konya'da akşam saatlerinde mısır tarlasına koyunların girmesi sonucu tarla sahibi ile koyunların sahibi arasında çıkan kavgada, tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Altınoluk Sokak üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y. koyunlarını otlatmak için sokak üzerindeki bir mısır tarlasına girdi. Koyun sürüsünü tarlada gören arazi sahipleri sürünün yanına gelerek Ömer Y. ile yanında bulunan kişilerle tartışmaya başladı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Y.'nin oğlu Mehmet Y. yanında bulunan tüfekle Ali Uyanık'a ateş ederek yaraladı. Tüfekle vurularak ağır yaralanan Ali Uyanık ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesinden ağır yaralanan Ali Uyanık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Uyanık'ı vurarak öldüren şüphelileri yakalamak için bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan Ömer Y., ile oğulları Mehmet Y.,(28) Muzaffer Y. (30) ile Adem İ.'yi (35) ve İsmail A.‘yı(23) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Mehmet Y.'nin Ali Uyanık'ı vurduğu belirlendi.

Diğer taraftan Mehmet Y.'nin suç aleti tüfekle birlikte yolda yürürken yakaladığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.