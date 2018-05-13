Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’ne Tarihi Kentler Birliği’nden ödül

TKB tarafından düzenlenen “Müze Özendirme Yarışması”na başvuran belediyelere ödülleri verildi. TKB tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen “Müze Özendirme Yarışması”na bu yıl 36 belediye, farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması’nda, iki aşamalı değerlendirme sürecinin sonunda yaşam kültürü, arşiv-koleksiyon, kent müzesi, milli mücadele, arkeopark ve sanayi müzesi olmak üzere 6 kategoride ödül verildi. Yarışmada Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Programda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı’ya takdim etti.

Koyunoğlu Şehir Müze Ve Kütüphanesi

Türkiye’de belediyeler tarafından kurulmuş ilk özel müze olan Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi, Konya’nın tarihi dokusunun muhafaza edildiği on üç bin adet arkeolojik, Nümizmatik, Etnografik eserlerden ve elli bine yakın kitap ile Konya’nın en geniş gazete ve dergi arşivine sahip. Müze, sergilemenin de yapılabildiği geniş bir bahçe içerisinde iki kat ve üç bin metrekare kapalı alanda kurulu. Kütüphanede ise ana hatlarıyla yazma eserler bölümü, Türkçe ve Osmanlıca matbu kitaplar bölümü, süreli yayınlar ve zengin bir arşiv bölümü bulunuyor. Ayrıca müze bahçesindeki tarihi Konya evi aslına uygun olarak restore edilerek “Yaşayan Eski Konya Evi” olarak hizmet veriyor.