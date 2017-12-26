KSO Başkanı Kütükcü: “2017 yeni kazanımlar yılı oldu”

Meslek Komitesi Üyesi sanayicilerin de katıldığı toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye ve Konya ekonomisinin 2017 performansından KSO’nun çalışmalarına, Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlardan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine değin pek çok konuya değindi. Türkiye’nin bu yıl 2016 yılındaki tüm kayıplarını telafi ederek, yeni kazanımlar elde ettiğinin altını çizen Kütükcü, “2016’yı ülke olarak yüzde 1.5, Konya olarak yüzde 3 ihracat kaybıyla kapatmıştık. Ancak 2017’de tüm kayıplarımızı telafi ettik. 11 ayda Türkiye’de yüzde 12, Konya’da ise yüzde 16.5 ihracat artışı yakaladık. 3. çeyrekte yakaladığımız yüzde 11.1’lik büyüme ivmesiyle de dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldik. Sanayicilerimiz de yüzde 2.6 ile bu büyümeye son yılların en güçlü katkısını verdi” dedi.

2017 yılında Türkiye’nin başarı performansıyla göz doldurduğunun altını çizen Kütükcü, “Türkiye, devlet-millet el ele vererek en ağır şokları, en az hasarla ve en hızlı şekilde nasıl atlattığını tüm dünyaya bu yıl bir kez daha gösterdi. Sanayicilerimiz büyük bir tutkuyla tüm zorluklara rağmen üretirken, devletimiz de üretimin yanında oldu, KGF enstrümanını güçlü bir şekilde ortaya koyarak, ‘sanayicilerimizin yanındayım’ mesajı verdi.”

"12 fuar ziyareti, bin 117 ikili iş görüşmesi yapıldı”

Konuşmasında Konya Sanayi Odası’nın 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler de veren Kütükcü, oda olarak 2017 yılında dış ticaret, üretim planlaması, pazarlama gibi alanlarda 35 eğitim organize ettiklerini, ayrıca 12 yurt içi ve yurtdışı fuara KOSGEB destekli iş gezisi düzenlediklerini ve bu fuarlarda Konyalı sanayicilerin bin 117 ikili iş görüşmesi yaptığını vurguladı.

Mesleki eğitim konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki meslek lisesini Türkiye’nin 8. proje okulu haline getirdiklerini aktardı. Konya OSB’deki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2017’de büyük bir sıçrama yaptığını ifade eden Kütükcü, “Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız bir protokolle okulumuzu Türkiye’nin 8. proje okulu haline getirdik. Danışma ve yürütme Kurulları oluşturduk. İdari kadrosunu ve öğretmen kadrosunu güçlendirdik. Böylece okulumuz çok kısa bir sürede büyük bir sıçrama yaptı. TEOG yerleştirme sonuçlarına göre okulumuzda, tavan puan 430’a kadar yükseldi. 170 kontenjanın tamamı doldu. 375 ve üzeri TEOG puanıyla yerleşen 51 öğrenciye aylık 300 TL eğitim bursu vermeye başladık" diye konuştu

Kütükcü ayrıca oda olarak 8. sınıf öğrencilerini mesleki eğitime özendirmek amacıyla “Geleceğimi Seviyorum, Mesleğimi Seçiyorum” temalı kitap hazırlattıklarını ve bu kitabı Konya’daki tüm 8. sınıf öğrencilerine dağıttıklarını belirtti. Kütükcü, ‘İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’ toplantılarına da katılarak, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu mesleklerde iş gücünün karşılanması amacıyla açılması ve kapanması teklif edilecek dal ve bölümlerin tespitinde rol aldıklarını anlattı.

“Innopark doldu, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde sayı 19’a ulaştı”

Kütükcü, Konya Sanayi Odası tarafından şehre kazandırılan Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin bu yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve bölgeyi büyütmek için yeni yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Kütükcü, ayrıca bu yıl Konya Sanayi Odası olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Seferberliği ilan ettiklerini hatırlatarak, "Konya’ya bu yılsonu itibariyle 20 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi hedefi koymuştuk. Konya bu hedefe gerçekten sahip çıktı ve Konya’daki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayımız 19’a ulaştı. An itibariyle 17 Ar-Ge merkezimiz, 2 tasarım merkezimiz var. Geçtiğimiz yıl bu sayı sadece 4 idi. Yani 19 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’nin 15’i bu yıl kuruldu" ifadelerini kullandı.

Kütükcü, 2017 yılında Konyalı sanayicilerin finansmana erişimlerine de destek olduklarını belirterek, TOBB tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisine destek vererek, üyelerine toplam 9.2 milyon TL’lik düşük faizli kredi hacmi oluşturduklarını ve bu kredinin yüzde 70.6’sının üyeler tarafından kullanıldığını hatırlattı.

“Savunma sanayi KSO’nun gündeminden düşmüyor”

2017 yılında KSO’nun gündeminden düşmeyen konulardan birinin de savunma sanayi olduğunu aktaran Başkan Memiş Kütükcü, şehrin savunma sanayinde hak ettiği düzeye gelmesi ve ana sanayi ile iş yapma kapasitelerinin artırılması için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini bildirdi. Yıl içerisinde 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri’nin yapıldığını anımsatan Kütükcü, "Huğlu ve Üzümlü’de mevcut silah üreticileri ile Konya Merkez’deki üyelerimiz için ’Konya Ateşli Silahlar Sanayi UR-GE Projesi’ ile ’Konya Savunma ve Havacılık Sanayi Kümelenme Projesini’ başlattık. Bunların yanı sıra MEVKA destekli ’Konya Savunma Sanayi Geliştirme Merkezi’ projemizde sözleşme imzalanması aşamasındayız. Ayrıca 50 kişilik sanayici heyetimizle Aselsan, FNSS ve Savunma Sanayi Müsteşarlığına ziyaret gerçekleştirdik. Odamız da yine Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ana Bakım Fabrikaları ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalarının yetkililerini sanayicilerimiz ile bir araya getirerek, ikili iş görüşmeleri yapılmasına olanak sağladık. Bu organizasyonlara önümüzdeki yıl içerisinde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Yerli otomobil komisyonu kuruldu”

Konya olarak yerli otomobile ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ve Konya’nın bu konuda Valisi, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiğini söyledi. Konya’nın yerli otomobil konusunda rapor hazırlayarak, avantajlarını ortaya koyduğunu anlatan Kütükcü, “KSO, KTO, KTB, KOS ve MEVKA işbirliğiyle tamamen bağımsız, uluslararası bir kuruluşa Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu hazırlattık. Bu raporu da oda-borsa başkanlarımızla birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü ile TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettik. Raporu ayrıca Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’nda yer alan beş firmanın yönetim kurulu başkanlarına da göndererek, kendilerini Konya’ya, Konya’daki yatırım ortamını incelemeye davet ettik” dedi.

Kütükcü, yerli otomobil konusunun AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın başkanlığında kurulan KSO, KTO, KTB, KOP ve MEVKA’nın da yer aldığı bir komisyon tarafından yakından takip edildiği bilgisini de paylaştı.

KOS’a 65 milyon TL’lik yatırım

Meclis ve komite üyelerine Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi veren Başkan Kütükcü, 2017 yılında yenilenebilir enerji, bölgeye; yol alt yapı, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, içme suyu dağıtım şebekesi, atık su arıtma, haberleşme ve güvenlik sistemleri, eğitim, çevre düzenlemesi, kamulaştırma, sosyal tesis, planlama ve projelendirme gibi alanlarda 65 milyon TL yatırım yaptıklarını vurguladı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin artık uluslar arası yatırımcılar tarafından tercih edilen, son derece modern bir sanayi alt yapısına kavuştuğunun altını çizen Kütükcü, bölgede yatırıma açılan 4. Kısım Genişleme Alanı ve kamulaştırma süreci devam eden 5. Kısım Genişleme Alanı ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “2013 yılının sonunda tahsise açarak, 104 parsel tahsis ettiğimiz 4. kısımda 88 fabrikamız üretime geçti, diğer fabrikalarımızın da yatırımları devam ediyor. Ayrıca sanayicilerimizden 5. kısma yönelik yoğun talep alıyoruz. Brüt büyüklüğü 7 milyon metrekare olan 5. Kısımda şu an itibariye 842 firmamız 21 milyon 207 bin metrekare yer talebinde bulundu" diye konuştu.

Kütükcü, konuşmasının sonunda tüm sanayicilere teşekkür ederek, yeni yılın hayırlar getirmesini temenni etti.

“Yönetici, çalıştırdığı herkesin dilinden anlayabilmeli”

Yılın son meclis toplantısına konuk olan Dr. Faik Özdengül de, sanayicilere ’Hazreti Mevlana’nın Yöneticilere Tavsiyeleri’ konulu bir konferans verdi. Mesnevi’den ve Hazreti Mevlana’nın diğer kitaplarından alıntılar yaparak konferansı gerçekleştiren Özdengül, yöneticilerin merhametli ve ilim sahibi olması gerektiğini, duygularıyla değil akılla işlerini yürütmesi gerektiğini söyledi. Yöneticilerin, çalıştırdığı herkesin dilinden anlayan kişi olduğunu ifade eden Özdengül, "Anlaşılmak kişinin başkalarının duygularını anlayabilmektir. İşçilerinize onları anladığınızı gösterin. Gittiğiniz hiçbir yerde ayrıştırıcı konuşmayın. Çalışanlarınızla bir araya gelin. Onları dinleyin. Ayrıca, kanaatkar olun, asıl zenginlik budur" şeklinde konuştu.