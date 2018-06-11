4 büyümesinin son derece memnuniyet verici olduğunu, ancak bu büyümelerin daha kalıcı hale gelebilmesi için imalat sanayinin rekabet gücünü artıran yeni reformlar yapılması gerektiğini söyledi.

Kütükcü, Türkiye’nin tüm olumsuz şartlara rağmen büyümeye devam ettiğinin altını çizerek, “2017 yılını yüzde 7.4 gibi yüksek bir büyüme ile kapatmıştık. Bu yılın Ocak ayından bu yana sanayi üretim endeksleri, kapasite kullanım oranları ve ihracattaki artış, 2018 yılının ilk çeyreğinde de yine yüzde 7.4 gibi güçlü bir büyüme yakalamamızı sağladı. Bu büyüme rakamı ile büyümede OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci sıradayız. Ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde sanayinin yüzde 8.8 büyümesi Türkiye’nin artık bir üretim ekonomisi haline geldiğini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye yatırım yapan bir ülke”

Büyümeye katkı veren tüm kesimlere teşekkür eden Başkan Memiş Kütükcü, Türkiye’nin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7.4 büyüyerek özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarına önemli bir mesaj verdiğinin altını çizdi. Kütükcü, “Bir kez daha gördük ki, Türkiye yatırım yapan ve yatırım yapılabilir bir ülke. Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimse kaybetmez” dedi.

“Konya büyümeye güçlü katkı veriyor”

Başkan Kütükcü, Konya’nın da ülkenin büyümesine pozitif katkı veren şehirlerin başında yer aldığına dikkat çekti. Kütükcü, Konya’nın yılın ilk çeyreğinde Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış performansı gösterdiğini ifade ederek, “Konya her zaman olduğu gibi, bu yılın ilk çeyreğinde de ülkemizin büyümesine pozitif katkı verdi. Yılın ilk çeyreğini oluşturan Ocak-Şubat-Mart aylarında ihracatını ortalama yüzde 17 artırarak, yüzde 13.9 olan Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Yılın ilk beş aylık ihracatına bakacak olursak, Konya yüzde 15’in üzerindeki ihracat artışıyla pozitif katkı vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.