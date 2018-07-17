KSO Başkanı Kütükcü’den Konya firmalarına tebrik

Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun ardından, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu da açıklandı. İlk 500’de 5 firma ile temsil edilen Konya, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 16 firma ile yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan tüm Konyalı firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Açıklamasında Konya’nın ekonomideki tüm olumsuz şartlara rağmen üreten bir şehir olduğunu vurgulayan KSO Kütükcü, “Sanayicilerimiz şartlar ne olursa olsun üretmeye, ihracat yapmaya ve işletmelerini büyütme mücadelesi vermeye devam ediyor. Konya’nın bu üretme azmi gerçekten takdire şayan. Bu azim Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında da kendini gösteriyor. İlk 500 ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl, toplam 21 firma ile şehrimiz temsil edildi. Ben tüm Konyalı firmalarımızı ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, bu firmalarımızın başarısının örnek olmasını temenni ediyorum. Bütün firmalarımızla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. Kütükcü, Konya’nın listede daha fazla firma ile yer alacak potansiyeli taşıdığının da altını çizerek, “İnşallah önümüzdeki yıllarda bu listelerde daha güçlü bir Konya göreceğiz” dedi.