KSO meclisi, ekonomi gündemiyle toplandı

KSO meclis üyeleri ve meslek komitesi üyeleri, Ekim ayı meclis toplantısında bir araya geldi. Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil başkanlığında yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda gündem, ekonomideki gelişmeler oldu.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren bir sunum yapan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, alınan tedbirlerle birlikte bir finansal dengelenme süreci yaşandığını ancak reel sektörde henüz dengelerin oturmadığını ifade ederek, “Artık bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başladı. Bu dönemde üretimi ve çalışma hayatını daha fazla motive edecek, üretici maliyetlerini düşürecek, istihdamı artıracak yeni reformlara, yeni desteklere ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye'nin bir yandan zayıflayan ekonomik aktiviteleri yeniden güçlendirmek için çalışırken, aynı zamanda ticaret savaşları ve artan gümrük tarifelerinin etkisiyle daralma beklenen küresel ticaretteki gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda olduğunu aktaran Kütükcü, “Türkiye'nin önceliği üreticinin maliyetlerini düşürmek olmalı. Burada maliyetleri düşürürsek, enflasyon tarafı daha yönetilebilir hale gelir. Ayrıca üretimin ithalata bağımlılık oranını hızla aşağı çekmek ve işletmelerimizi ihracata, döviz kazandırıcı faaliyetlere yönlendirmek zorundayız” diye konuştu.

“Kamu bankaları yanımızda oldu”

Türk özel sektörünün her zaman en büyük zorlukları göğüslediğini, böyle dönemlerde aynı özveriyi bankalardan da beklediklerini ancak bulamadıklarını vurgulayan Kütükcü, “Ekonomik aktivitelerin yavaşladığı, sanayicilerimizin finansman ihtiyacının arttığı bu dönemde özellikle özel bankalardan, sanayicilerimizin gösterdiği özveriyi göremedik. Kredilerini büyütmeleri veya en azından aynı oranda tutmaları gereken bir dönemde, özel bankaların kredileri yüzde 13 daraldı. Kamu bankaları ise kredilerini büyüterek, özel sektörün daha fazla yanında oldular. Kamu bankalarımıza iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KSO, sanayicilerin taleplerini bakanlıklara iletti”

Oda olarak ekonomide yaşananları yakından takip ettiklerini, sanayicilerin ihtiyaçlarını ve problemlerini de ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirten Kütükcü, "Geçtiğimiz ay, meslek komitelerimizle 'Konya Sanayisinin Ekonomik Durum Değerlendirme Toplantısı' yapmış, sanayicilerimizin taleplerini rapor haline getirerek ilgili makamlara iletmiştik. Bu rapordaki taleplerimizden birisi de, 2009 yılında uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin yeniden hayata geçirilerek, sanayicilerimizin istihdamının desteklenmesi yönünde idi. Bu talebimizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısıyla paylaştık ve onlar da buna olumlu baktılar. Yine asgari ücret desteğinin devam etmesi talebimizi de ilettik. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'yi ziyaret ederek, OSB'lerimizdeki yatırım süresinin uzatılmasını, ekonomik koşullar iyileşinceye kadar Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bir yıl olan ruhsat alma süresinin iki yıla, iki yıl olan üretime geçme süresinin ise üç yıla uzatılmasını talep ettik. İnşallah bu konuda da yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Konya'dan 187 ülkeye ihracat

Sunumunda Konya ekonomisine dair verileri de paylaşan Kütükcü, Konya'nın bu yılın Ocak-Eylül döneminde 187 ülkeye 1 milyar 307 milyon 663 bin dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaştı. Türkiye ihracat sıralamasında 13. sırada yer alan Konya'nın, dış ticaret fazlası veren ender şehirlerden birisi olduğunu aktaran Kütükcü, “İhracatta nitelik artırıcı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgemiz bu anlamda bize önemli fırsatlar sunuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda, şu anda 13. sırada olan Konya'yı daha üst sıralarda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Meclis ve meslek komitesi üyelerini Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin aylık faaliyetleri ile ilgili de bilgilendiren Kütükcü, Konya OSB'de Eylül ayında yapılan arsa tahsisleri ile ilgili sözleşme imzalama sürecinin devam ettiği bilgisini verdi.

Başkan Kütükcü'nün konuşmasının ardından KSO meclis toplantısına konuk olan KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yalçın Bostancı da, "Çalışma Hayatına İlişkin Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bostancı, sunumunun ardından sanayicilerin sorularını yanıtladı.