KSO’da istihdam teşvikleri anlatıldı

KSO konferans salonunda yapılan toplantıya Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, KSO Genel Sekreteri Mustafa Sedat Taşkazan ve çok sayıda işveren temsilcisi katıldı. Toplantının açılışında konuşan Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, 2018 yılı içerisinde ilave istihdam teşvikleri, Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki, İş Başı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü ile Engelli ve Eski Hükümlü Girişimci Desteği uygulamaları hakkında bilgi vereceklerini söyledi. Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile çalışan işletmelerin sayısının az olduğuna dikkat çeken Keleş, kurumları ile çalışmanın işletmelere artı avantajlar sunacağını, hiçbir eksi kazandırmayacağını söyleyerek, desteklerden yararlanılması konusunda her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

“Çalışanın ücretini bir ay işveren, bir ay devlet verecek”

Keleş’in konuşmasının ardından İş ve Meslek Danışmanı Ahmet Garip de, 2018 yılında uygulanacak olan teşvikler hakkında sunumunu yaparak, işletmelerin bu desteklerden nasıl yararlanabileceğini anlattı. Bir Senden Bir Benden Teşvik uygulaması hakkında bilgi veren Garip, "Bu uygulama kapsamında, 2017 yılında kayıtlı sigortalı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerimizin ücret, prim ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından karşılanacak. Bu teşvik kapsamında sağlanacak desteklerden 2018 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır. Prim Desteği, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında 761,06 TL’lik destek sağlanacak. Ücret Desteği olarak ise, 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda 1.603,20 TL destek sağlanacak. Vergi Desteğinde ise, Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacak" şeklinde konuştu.

“İş Başı Eğitim Programı istihdam edilebilirliği kolaylaştıracak”

Diğer bir destek türü olan İş Başı Eğitim Programının amacını açıklayan Garip, bu program ile mesleki deneyim ve beceri kazandırıldığını, istihdam edilebilirliğin kolaylaştığını, tecrübe eksikliğinin giderildiğini ifade etti. En az iki çalışanı olan işyerlerinin bu programdan faydalanabileceğini aktaran Garip, programın beden işçisi, temizlik görevlisi gibi mesleklerde değil, vasıflı mesleklerde uygulanabileceğini söyledi. Programın haftalık en fazla 6 gün olarak düzenlenebileceğini dile getiren Garip, bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde 2018 yılı ile birlikte 6 ay, diğer tüm işyerleri için 3 aya kadar programın düzenleneceğini bildirdi. Kursiyerlere yapılacak ödemeler hakkında da açıklamalarda bulunan Garip, şunları söyledi: "Katılımcılara Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından günlük 61,65 TL cep harçlığı, siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18- 29 yaş arası gençlerimize 2018 yılı ile birlikte günlük 75 TL cep harçlığı veriliyor. Öğrencilere de günlük ücretin yüzde 75’i, işsizlik ödeneği alanlara yüzde 50’si ödenecektir."

İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarının bir arada uygulanacağı Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) programının hayata geçtiğini dile getiren Garip, böylelikle işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün, yine işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programı ile yetiştirileceğini bildirdi. Garip, 8 aya kadar düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara da, günlük 61,65 TL’ye kadar cep harçlığı ödeneceğini sözlerine ekledi. Program soru ve cevaplarla devam etti.