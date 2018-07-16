KSO’da Yapılandırma Kanunu anlatıldı

Programda toplumun birçok kesimini ilgilendiren bu kanunda, şirketlerin ve bireylerin borç sorgulaması yaparak, çıkan borçlarını kanunun getirdiği avantajlar ile ödeyebileceği vurgulandı. Peşin ödenmesi halinde gecikme zammı veya gecikme faizinin yüzde 90’a yakınının silineceğinin belirtildiği yapılandırma için son tarih 31 Temmuz.

Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda iş dünyasını yakından ilgilendiren 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu anlatıldı. KSO konferans salonunda yapılan toplantıya KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ile işveren temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, 7143 sayılı Yapılandırma Kanununun toplumun birçok kesimini kapsadığını söyledi. Kanunun devlete olan borçların ödenmesinde önemli kolaylıklar sağlayan bir yapılandırma olduğunu belirten Tekelioğlu, iş dünyasının da bu yapılandırmaları yakından inceleyerek faydalanması gerektiğini ifade etti.

"Yapılandırma Kanunu yeni döneme sağlıklı geçişte bir fırsat olabilir"

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir yönetim sistemine geçtiğini vurgulayan Tekelioğlu, bazı davranışların düzeltilmesi gerektiğini de belirtti. Tekelioğlu, "Bizler artık yeni bir yönetim sistemine geçtik. Hep beraber bazı davranışlarımızı düzenlememiz, yapacağımız işlere yeniden çeki düzen vermemiz gerekiyor. İnşallah bu yeni döneme daha sağlıklı başlamak için de bu yapılandırma bir fırsat olur" şeklinde konuştu.

"Herkes borç sorgulaması yapsın, borcu varsa bu kanunla yapılandırsın"

Daha sonra konuşan Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver de, birçok kesimi ilgilendiren 7143 Sayılı Kanunu en iyi şekilde anlatmak, duymayan kimsenin kalmaması için çalıştıklarını ve ilçeler dahil birçok program gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kanun kapsamında kesinleşmiş alacaklara yönelik hükümlerin olduğunu vurgulayan Ünver, "Her vatandaş bir borç sorgulaması yapmalı. Trafikte bir ceza yazılmış olabilir, karayollarından kaçak geçiş olmuş olabilir. Bunların sorgulanması gerekir. Onun için şirket ya da şahıs adına herkes mutlaka bir borç sorgulaması yapsın. Kesinleşmiş olan bir ceza varsa, bu kanunun getirdiği imkanlardan yararlanıp, yapılandırma takvimini başlatın. Yapılandırma takvimi ile ilgili de hem internet sitelerimizden hem de vergi dairelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Borç sorgulama dilekçesi verecek olanların tüm borçlar için sorgulama yapmasının yararlı olacağını vurgulayan Ünver, tek tek borçlar söylendiği zaman göz ardı edilebilen borçların olduğunu, onun için tüm borçlar için sorgulama yapılması gerektiğini dile getirdi.

7143 Sayılı Kanunun bu zamana kadar çıkmış olan yapılandırma kanunlarında olmayan bir özelliğe de sahip olduğunun altını çizen Ünver, yapılandırılan cezanın peşin ödenmesi halinde gecikme zammı veya gecikme faizinin yüzde 90’a yakın kısmının silindiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vergi Dairesi Uzmanları ile SGK Uzmanları, 7143 Sayılı Kanunu anlattı. Program soru ve cevaplar ile devam etti.