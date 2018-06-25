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25 Haziran 2018 16:04

KTB Başkanı Çevik: “İlk hedef 2023”

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

KTB Başkanı Çevik: “İlk hedef 2023”

25 Haziran 2018 16:04

Dönem Milletvekili Seçimlerinin yüksek bir katılımla, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesinin Türkiye’nin demokrasiyi özümsemesinin ve sahip çıkmasının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.


KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından açıklamalarda bulundu. KTB Başkanı Çevik yaptığı açıklamada, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinin yüksek bir katılımla, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi Türkiye’nin demokrasiyi özümsemesinin ve sahip çıkmasının en büyük göstergesidir. Seçimlerden başarıyla çıkarak geçerli oyların yüzde 52,6’sını alan Cumhurbaşkanımız ve Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, Parlamentoda çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakındaki Partilerimizi tebrik ediyorum. Parlamentodaki dağılıma baktığımızda seçmen oylarının tamamının mecliste temsil edilecek olması da demokrasimiz için sevindiricidir. Sonuçlar ülkemiz, milletimiz, İslam Alemi ve tüm dünya için hayırlı olsun. 2023 hedeflerinin müjdecisi olan bu sonuçlar milletimizin olduğu kadar coğrafyamızın da kaderini belirleyecektir. Türkiye istikrarlı bir ortamda hedeflerini hayata geçirecek, bölgesinde ve dünyada ağırlığını hissettirecektir. Seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiş bulunmaktayız. Yeni sistemin ülkemize güven ve istikrar getireceğine, uluslararası alanda daha güçlü bir Türkiye göreceğimize inanıyorum. Ekonomi dünyası olarak yeni yönetim sisteminden öncelikli beklentilerimiz, istikrarın korunması ve güvenliğe önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasıdır. Tarım ve tarımsal ticaretin sürdürülebilir bir hale gelmesi için; altyapı yatırımları ve yapısal iyileştirmelerin hızlandırılması öncelikliler arasına alınmalıdır. İş dünyamızda heyecan oluşturacak reformların hayata geçirilmesini ve sürdürülebilir büyümenin her alanda desteklenmesini bekliyoruz. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken istikrarlı bir dönem olacak. Bu dönem ekonomik, sosyal ve uluslararası alanda atılım yapmanın, kendi gücümüzü bilmemizin ve hissettirmemizin dönemi olacaktır. Zaman gelecek için projeler üretmek ve geleceği tartışmanın zamanıdır. Ekonomi dünyası olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de hakkıyla, azimle, şevkle çalışarak istikrarla yeni bir sıçrama dönemini başlatacağız. Allah’ın izniyle bundan sonraki ilk hedefimiz 2023’tür” dedi.




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