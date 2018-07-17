Listede yer alan kuruluşları tebrik eden KTB Başkanı Hüseyin Çevik açıklamasını şöyle sürdürdü; “Konya, Türkiye tarım ve gıda sektörü açısından önemli bir üretim üssüdür ve bu konumunu da her geçen yıl yatırımları ile daha da sağlamlaştırmaktadır. Özellikle yerli firmalarımız ve üreticilerimizin başarıları, Marmara havzasına alternatif yatırım alanı konumunda olmamız gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yatırımları şehrimize çekmektedir. Kazanılan başarılar üreticimiz, sanayimiz ve merkezi ve yerel yönetimlerimiz adına ortaktır. Tarım sektörünün önemi ve sektöre ilgi her geçen gün daha da artmaktadır ve Türkiye’nin öncü firmaları arasında daha çok tarım şirketi yer almaya devam edecektir. Tüm kurum ve kuruluşlar birbirini dengelemekte, kaynaklarını, bilgi ve teknolojisini, girişimciliğini paylaşmakta, alt ve üst yapı hizmetlerini zamanında sunmaktadır; başarının sırrı da budur. İnşallah bu ortak akıl ve yatırımlarla ilerleyen yıllarda daha fazla Konya firmamızı yapılan araştırmalarda göreceğiz. Bu başarı ile birlikte büyümeyi sürdüren Konya, işsizlik oranlarında da Türkiye ortalamasının altında kalmayı sürdürecektir. Bu vesile ile İSO İlk 500 arasına giren 5 firmamızın yan ısıra yeni açıklanan İkinci 500 Firma arasına giren 16 firmamızı ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.”