Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Konya
  •  » Ktb Başkanı Çevik: “Konya, Tarım Ve Gıda Sektörü Açısından Önemli Bir Üretim Üssüdür”
17 Temmuz 2018 16:12

KTB Başkanı Çevik: “Konya, tarım ve gıda sektörü açısından önemli bir üretim üssüdür”

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şirketi araştırmasında Konya’dan yer alan 16 firmadan 12’sinin tarım ve tarıma dayalı şirketlerden oluştuğunu, bunun Konya adına tarımın itici güç olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun söyledi.

KTB Başkanı Çevik: “Konya, tarım ve gıda sektörü açısından önemli bir üretim üssüdür”

17 Temmuz 2018 16:12


Listede yer alan kuruluşları tebrik eden KTB Başkanı Hüseyin Çevik açıklamasını şöyle sürdürdü; “Konya, Türkiye tarım ve gıda sektörü açısından önemli bir üretim üssüdür ve bu konumunu da her geçen yıl yatırımları ile daha da sağlamlaştırmaktadır. Özellikle yerli firmalarımız ve üreticilerimizin başarıları, Marmara havzasına alternatif yatırım alanı konumunda olmamız gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yatırımları şehrimize çekmektedir. Kazanılan başarılar üreticimiz, sanayimiz ve merkezi ve yerel yönetimlerimiz adına ortaktır. Tarım sektörünün önemi ve sektöre ilgi her geçen gün daha da artmaktadır ve Türkiye’nin öncü firmaları arasında daha çok tarım şirketi yer almaya devam edecektir. Tüm kurum ve kuruluşlar birbirini dengelemekte, kaynaklarını, bilgi ve teknolojisini, girişimciliğini paylaşmakta, alt ve üst yapı hizmetlerini zamanında sunmaktadır; başarının sırrı da budur. İnşallah bu ortak akıl ve yatırımlarla ilerleyen yıllarda daha fazla Konya firmamızı yapılan araştırmalarda göreceğiz. Bu başarı ile birlikte büyümeyi sürdüren Konya, işsizlik oranlarında da Türkiye ortalamasının altında kalmayı sürdürecektir. Bu vesile ile İSO İlk 500 arasına giren 5 firmamızın yan ısıra yeni açıklanan İkinci 500 Firma arasına giren 16 firmamızı ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç