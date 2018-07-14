KTB Başkanı Çevik: “Unutursak yeniden yaşarız, hep uyanık kalmalıyız”

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletimizin kahramanlığı ile püskürtülmüştür" şeklinde konuşan Hüseyin Çevik, “15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’yi uluslararası arenadan soyutlayıp, kendi kabuğunda emir alan bir ülke haline getirmek isteyen emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin millete, milli iradeye rağmen devleti ve hükümeti ele geçirmeye yönelik faaliyetlerin en kanlısı ve açık olanıdır. Türkiye tarihinin en acı hainlikle yüzleştiği melun kalkışma, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasisini sahiplenmeye davet etmesiyle birlikte bertaraf edilmiştir. Halkımız, yurdun her köşesinde demokrasi nöbeti tutmuştur. Bu açıdan 15 Temmuz, adeta yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi olmuştur. 140 yıllık darbe tarihimizde ilk defa, halkımız iradesine ipotek koymaya çalışanlara karşı direnmiş, sorumlu siyasilerin kararlı tutumlarıyla darbeyi boşa çıkarmıştır. Halkımızın, o inanılmaz basireti ve iradesini sahiplenmesiyle kendi vatanında vatansız yaşamaktan kurtulmuştur. Bu kahramanlık, Türkiye üzerine oyun oynayacaklara da büyük bir mesaj olmuştur. Görüşü ne olursa olsun tüm halkımızın darbeye karşı ‘tercih benimdir, geleceğimi ben belirlerim’ demesi, Türkiye üzerinde emelleri olan darbe heveslilerinin en büyük kabusu olmuştur. Seçilenleri yok sayan, demokrasinin göstergesi Gazi Meclisi bombalayan, halktan beslenip, halka ateş açan bu gözü dönmüş fırsatçıların diğer terör örgütlerinden hiçbir farkı yoktur, olamaz.Bu hainlerin devletimize ve milletimize yaptıkları bir ibret vesikası olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomik ve siyasal olarak eskisinden daha güçlü çıkacaktır"

Darbe girişiminde başarısız olanların bu kez Türkiye’yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırma gayretine girdiklerini belirten Çevik, “Fakat, Türkiye ekonomik temellerinin, darbe girişimine karşı dirençli olduğunu göstererek nihai hedeflerine yürümektedir. Hükümetimizin hızlı ve isabetli aldığı ekonomik tedbirler ile Türkiye üretmeye, ürettiğini satmaya devam etmektedir. Halkımız, iradesine karşı gösterdiği vakarlı duruşu, ekonomik gelişmeye daha çok katkı yaparak uluslararası güç odaklarına da gösterecek, Türkiye ekonomik ve siyasal olarak eskisinden daha güçlü çıkacaktır. Türkiye, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile kabul ettiği Anayasa değişikliklerini dinamik bir şekilde hayata geçirmek için 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı’na yetki vermiştir. Türkiye yeni bir döneme, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dönemine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde resmen başlamıştır. Yıllardır şikayet edilen hızlı karar alma ve uygulama sıkıntıları son bulacaktır. Türkiye, yeni dönemde; eğitimden, sağlığa, güvenlikten dış politikaya, ekonomiden sosyal politikalara kadar hemen her alanda birikmiş sorunların çözümü, sanayi, tarım ve ticaret politikalarının geliştirilmesi, yerli ve milli savunma sanayinin güçlendirilmesi, ekonomimizin faiz-kur-enflasyon üçlü çıkmazından kurtarılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını istemektedir. En önemlisi de Türkiye’yi, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak yol haritasının ve o hedeflere ulaştıracak medeniyetin inşası olacaktır. Yeni sistemin ülkemize güven ve istikrar getireceğine, uluslararası alanda daha güçlü bir Türkiye göreceğimize inanıyoruz. Ekonomi dünyası olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de hakkıyla, azimle, şevkle çalışarak istikrarla yeni bir sıçrama dönemini başlatacağız. Milli iradeden alınan güç ile aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun kalmayacaktır” dedi.

"15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız” diyen Çevik, sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecek nesillere 15 Temmuz gündemini tekrar tekrar hatırlamamız gerekiyor. O karanlık gecede şehit olan, gazi olan kahraman kardeşlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Hakk’a, halka, şehitlere, mazlum coğrafyalara, bağımsız yaşamaya, görevlerini, minnetlerini daima uyanık olarak, hafızaları tazeleyerek ve daha çok çalışarak ödeyeceğiz. Milletin iradesi, vatanın bekası için çalışan, emek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun, gücüne güç katsın. Allah, İslam Dünyasının mazlumların umudu Türkiye’nin haklı davasındaki yolunu açık etsin.”