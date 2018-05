KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Borsalar Konsey Başkanı seçildi

74. genel kurulunu tamamlayan TOBB’da konseyler ilk toplantılarını gerçekleştirerek başkan ve başkan yardımcılarını seçti. TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanlığına Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, yardımcılığına Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Hüseyin Çevik, kendisini göreve layık görerek destekleyenlere teşekkür etti. Çevik, “Öncelikle belirtmek isterim ki, Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden biri olan TOBB Nisan ayı boyunca yapılan 365 Oda ve Borsa seçimleri ve 74. Genel Kurulu ile mesleki anlamda demokrasi ve ahilik ahlakını Türkiye’ye yaşatmıştır. Bu TOBB çatısı ve Oda-Borsaları için bir onurdur, bir gururdur. Genel kurulla birlikte yeniden başkanlığa seçilen Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yeni yönetim kurulunu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ayrıca bu göreve şahsımı layık gören ve destekleyen borsa başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Önce Allah’ın izni sonra da onların desteği ile bu görevi layıkıyla yerine getirmeye, borsalarımızı en iyi şekilde temsil etmeye, sorunların çözülmesine çalışacağız. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun söylediği gibi bizim hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacaktır. Bizler Türkiye özel sektörü olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye, azimle, onurla ve her zaman gururla üretmeye bu düşünceyle devam ediyoruz. Ülkemizin çalışmasını ve üretmesini kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri, kur-faiz ikilemi ile engellemeye çalıştılar, çalışıyorlar ve görüyoruz ki gelecekte de çalışacaklar. Bizler Yeni Türkiye yolunda her şeye rağmen, inadına çalışıyor, inadına üretiyor, inadına büyüyoruz. Ekonomik büyümemizin önüne geçmek için önümüze koyulan tüm setleri tek tek aşıyoruz ve aşacağız. Yapılan genel kurulun ülkemize, İslam Âlemine ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Ticaret Borsaları Konsey seçimi hatıra fotoğrafı çekimi ve tebriklerin ardından sona erdi.