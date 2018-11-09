Konya'ya gelen Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani, “Konya Ticaret Borsasının bilgi ve tecrübesinden yararlanmak istiyoruz” dedi.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Sudan'a örnek oldu. Yağlı tohumlar başta olmak üzere Arap zamkı üretimiyle de dünyada önemli tarım ülkelerinden biri olan Sudan, KTB'nin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak ticaret borsası kurmak için harekete geçti. Bu kapsamda bir dizi temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani ve Sudan'ın Kuzey Korofan Eyaleti Valisi Ahmed Mohamed Haroon beraberindeki heyetle KTB'yi ziyaret etti. Heyet, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik'ten Konya tarımı ve tarımsal ticareti hakkında bilgi aldı. Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda gelişmeye başladığını belirten KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, “Sudan'ın istikrara kavuşmaya başlaması ile 2005 yılından itibaren ekonomide olumlu etkiler görülmeye başlamış ve üretim, ticaret, yatırım ve alt yapı yatırımları hızlanmıştır. Tarihi ve kültürel geçmişimiz olan Sudan ile ticaretimiz de artmaya başlamıştır. Şu anda Konya ile Sudan'ın ticaret hacmi 15 milyon dolar olup, bu yeterli değildir. Sudan'ın ihtiyacı olan her şey Konya'da vardır. Dolayısıyla bu hacmin artması gerekmektedir. Hem ekonomideki payı hem de istihdama katkısı açısından tarım sektörü, Sudan'ın en büyük ekonomik sektörüdür. Nüfusun yaklaşık üçte ikisine iş imkanı sağlamaktadır. Sudan'ın hayvancılık ve ormancılık sektörü de gelişmiş olmamakla birlikte, ülke önemli bir hayvan sayısına sahip bulunmaktadır. Bu açıdan özellikle Türkiye, bilimsel ve teknik alt yapısı ile Sudan'ın sürdürülebilir gıda hedeflerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dostlarımızla stratejik işbirliğini başlatmak ve sürdürmek için ellimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Konya Ticaret Borsası'nın yapısı hakkında da bilgi veren Başkan Çevik, KTB'nin işlem hacmiyle, lisanslı depoculuk yatırımlarıyla, tohumculuk Ar-Ge faaliyetleriyle, BorsaKonya Elektronik Platformuyla bölgesinin en güçlü borsalarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'de ilk defa Elektronik Satış Salonunu hizmete açtıklarını belirten Çevik, “Üreticilerimiz ürünlerini borsaya getirerek satışa sumaktadır. Yeni sistem satış salonu, spot işlemlere hız, güven ve kalite vurgusuyla yıllık işlem hacimlerine canlılık kazandırmıştır. Türkiye Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS) pazarının yüzde 65'ini tek başına bünyesinde gerçekleştirmektedir. Yine Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), uluslararası alanda buğday kontratları işlem görmektedir. Bunun yanında lisanslı depoculuk yatırımları ile tahıl depolama ve ticarette önemli adımlar attık. Borsamız, İslam hukukuna uygun işleyişe sahip tarımsal ürün ve emtialar üzerine düzenlenmiş finansal piyasalarını ortaya koyan, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının gücü ve önemi göz önüne alındığında etkin bir noktadadır. Bu etkinliğimizi kardeş ülke Sudan ile paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bilgi ve tecrübelerimizle Sudan'a yasaların izin verdiği ölçüde her türlü işbirliğine hazırız” şeklinde konuştu.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani de KTB'nin başarılı çalışmalarının dikkat çekici olduğunu ifade ederek, Sudan'da ticaret borsası kurmak istediklerini ifade etti. Üreticinin ürününü gerek iç piyasaya gerekse dış piyasaya doğrudan satması ve hak ettiği değeri alması açısından ticaret borsası kurmak için harekete geçtiklerini aktaran Elkordofani şöyle konuştu: “Sudan ekonomisi uzun yıllar boyunca temelde tarım ve hayvancılığa dayanmış olup, sanayi sektörü gelişim içindedir. Özellikle susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar ve Arap zamkı üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Bu açıdan ülkemizde tarımı yeniden yapılandırıyoruz. İlk etapta ticaret borsası kurmak için hareke geçtik. Bunu nasıl yapabileceğimiz noktasında ise KTB'yi ziyaret ettik. Bilgi ve tecrübeleri ile KTB bizim için çok iyi bir örnektir. Konya Ticaret Borsasının desteğini almak bizim açımızdan çok değerli olacaktır. Bugüne kadar daima yanımızda olan ve bizlere tarımsal ticarette yol gösteren KTB Başkanı Hüseyi Çevik'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum.”

Ziyaret KTB Başkanı Hüseyin Çevik tarafından günün anısı olarak Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani ve Vali Ahmed Mohamed Haroon'a hediye takdimi ile sona erdi.