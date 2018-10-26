KTB'den mücadeleye tam destek

KTB, hükumetin başlattığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de katıldığı ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele' kapsamında en az yüzde 10 indirim kampanyasına güçlü bir destek veriyor. Devlet - Millet birlikteliğiyle başlatılan topyekun ekonomik mücadele kapsamında KTB, gerçekleştirdiği komite toplantıları ile üyelerini enflasyonla mücadele kampanyasına katılmaya çağırıyor. Komiteler ise, “Enflasyonla mücadelede biz de varız” diyerek elini taşın altına koyuyor. TOBB Borsalar Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, hükumetin başlattığı ve TOBB'un 81 il, 160 ilçede bulunan oda ve borsada destek verdiği, ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele'de Biz de Varız' kampanyasına en geniş şekilde katılımı sağlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Başkan Çevik, “Ülkemiz ekonomide yaşanan sıkıntılar hafiflemiş de olsa devam etmektedir. Bu dönemde, her alanda çetin bir mücadele başlatılmıştır. Enflasyonla mücadele konusu ise bu alanların en başında yer almaktadır” diyen Çevik, “Biliyoruz ki, enflasyon ekonomideki en önemli tehdittir. Enflasyonla, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak fedakarlıklarıyla daha etkin mücadele edileceğine inanıyoruz. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla topyekun mücadele programını çok anlamlı buluyor, bu mücadeleye tam destek veriyoruz. Bu kampanya kapsamında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde TOBB'a bağlı oda ve borsalar da bu kampanyaya dahil olmuşlardır. Konya Ticaret Borsası, her zaman olduğu gibi yine devletinin ve milletinin yanında olarak, Türkiye'nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği vermiştir, vermeye de devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Kampanyanın başladığı günden itibaren meslek komiteleriyle toplantılar yapıldığını, üyelerin bilgilendirildiğini dile getiren Çevik, “Konya Ticaret Borsası olarak bu yönde daha önce 5 ayrı meslek komitemizle toplantı yapmıştık. 2 meslek komitemizle daha enflasyonla topyekun mücadelede kararlılığımızı bildiriyoruz. Komite toplantıları yanında borsamızın ilan panolarına kampanyayla ilgili görseller asılmış ve mail yoluyla da bilgilendirme yapılmıştır. Enflasyonla mücadele kampanyasına üyelerimizin yoğun katılımı memnuniyet vericidir. Un, et, yumurta, süt, yem, bakliyat, sebze-meyve gibi sektörler indirim kararı almıştır. Konya Ticaret Borsası olarak bu ülkenin gelecekteki büyüklüğünü ve gelecekteki birliğini, dirliğini sağlamak için bu mücadeleyi destekleme kararı aldık. Çünkü devlet olmak, vatan olmak, birlik ve beraberlik içinde olmak her şeyden önemlidir. Devlet olmazsa, vatan olmazsa yaşamın bir anlamı kalmıyor. Bunun örneklerini Irak'ta, Suriye'de gördük. Ama bin yıldır bu mücadeleyi yapan Türk Milleti olarak enflasyonla da topyekun mücadele içindeyiz. Kamu, özel sektör ve tüketicilerle sağlanacak güçlü bir işbirliği ve koordinasyonla bu mücadeleden de başarılı çıkacağımızı, yeniden yüksek tempolu ve istikralı büyüme sürecine girileceğine inanıyoruz. Hükumetimizin aldığı önlemlerle, tüm bu çalkantıların geride kalmasını bekliyoruz. Enflasyonla mücadelede Türkiye kazanacaktır. Üyelerimize ve kampanyaya katılan firmalarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.